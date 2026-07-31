Матч окончен
«Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) и одержал первую победу в сезоне
«Ростов» одержал победу над «Родиной».
«Ростов» в гостях обыграл «Родину» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (4:2).
Эта победа стала первой в нынешнем сезоне для желто-синих.
Новичок Премьер-лиги «Родина» стартовала в чемпионате с двух поражений с общим счетом 2:7.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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Ещё убрать бы нервы в конце матчей, вообще бы отлично было)