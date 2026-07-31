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  4. «Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) и одержал первую победу в сезоне

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«Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) и одержал первую победу в сезоне
«Ростов» одержал победу над «Родиной».

«Ростов» в гостях обыграл «Родину» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (4:2).

Эта победа стала первой в нынешнем сезоне для желто-синих.

Новичок Премьер-лиги «Родина» стартовала в чемпионате с двух поражений с общим счетом 2:7.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
31 июля 17:00, Арена Химки
Логотип домашней команды
Родина
Завершен
2 - 4
0.57xG1.95
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
90’
  Шанталий
87’
Сулейманов   Шанталий
80’
Кучаев   Михайлов
Фищенко   Ушатов
75’
  Сако
74’
73’
Мухин   Олусегун
Бакаев   Абдусаламов
60’
Посо   Гарибян
60’
Дятлов   Гогличидзе
59’
56’
  Лангович
52’
  Крижан
49’
Кучаев
Фищенко
48’
2тайм
Перерыв
Сокол   Бессмертный
27’
16’
  Комаров
Дятлов
13’
  Посо
4’
Родина
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Посо, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко
Запасные: Дятлов, Сокол, Тананеев, Посо, Фищенко, Егорычев, Айдаров, Мусаев, Гордюшенко, Бакаев, Свинов, Сиссоко
1тайм
Ростов:
Ятимов, Ногейра, Сако, Мелехин, Лангович, Кучаев, Миронов, Комаров, Мухин, Сулейманов, Роналдо
Запасные: Жбанов, Голиков, Семенчук, Бабакин, Титов, Кучаев, Мухин, Петров, Мадрахимов, Азнауров, Сулейманов, Прохин
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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35122 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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Комментарии

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Волков без царя в голове, мог просто убить и себя и Олусегуна... Нельзя так лететь в голову на такой скорости, дурак просто!
ОтветРостовский Гусь
Волков без царя в голове, мог просто убить и себя и Олусегуна... Нельзя так лететь в голову на такой скорости, дурак просто!
ещё и штрафной назначили в пользу Родины, хотя Олусегун вёл нормальную борьбу.
ОтветVitalik Klishin
ещё и штрафной назначили в пользу Родины, хотя Олусегун вёл нормальную борьбу.
Согласен: чистейший фол со стороны Волкова.
Только Ростов, только победа!
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
Только Ростов, только победа!
💯 +
Как нейтральному болельщика, будет интересно глянуть, что сможет показать Родина в этом матче с середняком.
ОтветBarmaleika
Как нейтральному болельщика, будет интересно глянуть, что сможет показать Родина в этом матче с середняком.
ничего не сможет
ОтветАнтимосковский
ничего не сможет
ну и за что минусили? это натурально был декласс, и пусть 2 гола никого не смущают, учитывая, что они были забиты с одного удара в створ за всю игру) вынос в одну калитку, и это при том, что Ростов сейчас довольно дохлый
Ростов с победой! Молодцы!!!
Вот комментаторы рофлили, мол Китай купил права на РПЛ и увидит первым делом матч Родины и Ростова, а матч вышел крутой, респект обоим командам!
В прошлом сезоне было три поражения на старте, после 7 туров в активе было только пять очков, так что благодаря Родине идем с опережением прошлогоднего собственного графика.
Ростову нужен психолог в команду. Выигрышный матч в Оренбурге проиграли. Сегодня опять нервы. Полное доминирование снова чуть не просрали. Осадок маленький остался.
Ответold_wolf
Ростову нужен психолог в команду. Выигрышный матч в Оренбурге проиграли. Сегодня опять нервы. Полное доминирование снова чуть не просрали. Осадок маленький остался.
Ростову нужен главный тренер, а не помощник Карпина. Альба хорош в штабе, но не тянет на главного.
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
Всех с победой!!!
С Победой!
Сегодня играли достойно!
Ещё убрать бы нервы в конце матчей, вообще бы отлично было)
ОтветРостов_Андрей
С Победой! Сегодня играли достойно! Ещё убрать бы нервы в конце матчей, вообще бы отлично было)
Но снова был момент, когда прижались к своим воротам. С этим надо что-то делать.
Смотрел всю игру и очень много раз в голову приходила мысль о том, какой же уëб...ый искуственный газон. Отскоки от него... жесть. И подскальзывались на нем не раз.
ОтветV_J_I_K
Смотрел всю игру и очень много раз в голову приходила мысль о том, какой же уëб...ый искуственный газон. Отскоки от него... жесть. И подскальзывались на нем не раз.
Современный искусственный газон ни чем не отличается от натурального. Ну это нам так говорят. А по факту какой то бред, а не поле.
С победой!💛💛💙💙
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