«Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) и одержал первую победу в сезоне

«Ростов» одержал победу над «Родиной».

«Ростов » в гостях обыграл «Родину » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (4:2).

Эта победа стала первой в нынешнем сезоне для желто-синих.

Новичок Премьер-лиги «Родина» стартовала в чемпионате с двух поражений с общим счетом 2:7.

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