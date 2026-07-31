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  4. «Ньюкасл» объявил об уходе Хау, он работал с 2021 года. Тренер сказал: «В глубине души знаю, что это правильное решение»

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«Ньюкасл» объявил об уходе Хау, он работал с 2021 года. Тренер сказал: «В глубине души знаю, что это правильное решение»
Эдди Хау покинул «Ньюкасл».

«Ньюкасл» официально сообщил об уходе Эдди Хау с поста главного тренера команды.

«После периода личных размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасла».

После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу, неустанно работая, чувствую, что в интересах как меня, так и клуба будет лучше уйти, восстановить силы и взять перерыв.

Хоть принять это решение было невероятно трудно, но я знаю в глубине души, что оно правильное.

Я всегда ставил интересы «Ньюкасла» выше своих собственных во всех решениях, которые я принимал, пока был здесь, и это не исключение.

Для меня было огромной честью быть тренером «Ньюкасл», – заявил Эдди Хау.

Английский специалист возглавлял команду с ноября 2021 года. Ожидается, что клуб возглавит Маттиас Яйссле, до этого тренировавший «Аль-Ахли».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ньюкасла»
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Комментарии

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В любом случае имя Эдди себе сделал, теперь смело может в топ-6 резюме кидать)
ОтветEgor Potashov
В любом случае имя Эдди себе сделал, теперь смело может в топ-6 резюме кидать)
Сомневаюсь, что с его примитивным футболом он чего-то добьётся в клубах сильнее
ОтветEgor Potashov
В любом случае имя Эдди себе сделал, теперь смело может в топ-6 резюме кидать)
В сборную бы его взамен Тухлого.
Хау молодец, но расставание сейчас абсолютно здравое решение. Во-первых он уже изжил себя, уперся в потолок, уже все его идеи были, как открытая книжка и поэтому Ньюкасл был слишком предсказуем в прошлом сезоне. Во-вторых принял их в плачевном состоянии, но смог выиграть для клуба титул впервые за 70 лет и вернуть клуб в Лигу Чемпионов. В-третьих всех лидеров распродают, по ощущениям как будто шейхи наигрались и потихоньку сворачивают свой проект и сейчас уйти как будто самое идеальное время.
Так я и не понял по какому вектору движется Ньюкасл.
Хау, вероятнее всего, уже надоело это. Выходит в ЛЧ, а команда никого не покупает. А по итогу еще и продает топов.
Удачи Хау дальше. Толковый тренер. Из Ньюкасла выжимал 100% это точно
Удачи Эдди, он точно займёт место среди легенд клуба.
"Хау, я все сказал" (с)
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