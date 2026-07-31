«Ньюкасл» объявил об уходе Хау, он работал с 2021 года. Тренер сказал: «В глубине души знаю, что это правильное решение»

Эдди Хау покинул «Ньюкасл».

«Ньюкасл » официально сообщил об уходе Эдди Хау с поста главного тренера команды.

«После периода личных размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасла».

После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу, неустанно работая, чувствую, что в интересах как меня, так и клуба будет лучше уйти, восстановить силы и взять перерыв.

Хоть принять это решение было невероятно трудно, но я знаю в глубине души, что оно правильное.

Я всегда ставил интересы «Ньюкасла» выше своих собственных во всех решениях, которые я принимал, пока был здесь, и это не исключение.

Для меня было огромной честью быть тренером «Ньюкасл», – заявил Эдди Хау.

Английский специалист возглавлял команду с ноября 2021 года. Ожидается, что клуб возглавит Маттиас Яйссле , до этого тренировавший «Аль-Ахли».