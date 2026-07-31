«Ньюкасл» объявил об уходе Хау, он работал с 2021 года. Тренер сказал: «В глубине души знаю, что это правильное решение»

«Ньюкасл» официально сообщил об уходе Эдди Хау с поста главного тренера команды.
«После периода личных размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасла».
После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу, неустанно работая, чувствую, что в интересах как меня, так и клуба будет лучше уйти, восстановить силы и взять перерыв.
Хоть принять это решение было невероятно трудно, но я знаю в глубине души, что оно правильное.
Я всегда ставил интересы «Ньюкасла» выше своих собственных во всех решениях, которые я принимал, пока был здесь, и это не исключение.
Для меня было огромной честью быть тренером «Ньюкасл», – заявил Эдди Хау.
Английский специалист возглавлял команду с ноября 2021 года. Ожидается, что клуб возглавит Маттиас Яйссле, до этого тренировавший «Аль-Ахли».
Комментарии
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Хау, вероятнее всего, уже надоело это. Выходит в ЛЧ, а команда никого не покупает. А по итогу еще и продает топов.
Удачи Хау дальше. Толковый тренер. Из Ньюкасла выжимал 100% это точно