Пирс Морган: «Думал, что Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался. Вульгарная попытка продать ЧМ – это за гранью допустимого. Он должен уйти»
Пирс Морган: Инфантино должен уйти из ФИФА.
Телеведущий Пирс Морган заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА.
Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.
«Я думал, что президент ФИФА Джанни Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался.
Позорное фиаско в ситуации с Фоларином Балогуном выглядело достаточно плохо, но его жадная, вульгарная попытка продать чемпионат мира – это уже за гранью допустимого.
Он должен уйти», – написал Пирс Морган.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
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