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  4. Пирс Морган: «Думал, что Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался. Вульгарная попытка продать ЧМ – это за гранью допустимого. Он должен уйти»

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Пирс Морган: «Думал, что Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался. Вульгарная попытка продать ЧМ – это за гранью допустимого. Он должен уйти»
Пирс Морган: Инфантино должен уйти из ФИФА.

Телеведущий Пирс Морган заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА.

Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

«Я думал, что президент ФИФА Джанни Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался.

Позорное фиаско в ситуации с Фоларином Балогуном выглядело достаточно плохо, но его жадная, вульгарная попытка продать чемпионат мира – это уже за гранью допустимого.

Он должен уйти», – написал Пирс Морган.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
logoПирс Морган
logoДжанни Инфантино
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА
logoпремьер-лига Англия
logoФоларин Балогун

Комментарии

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Все, кроме Пирса, поняли это годы назад.
Добро в смысле «имущество» разве что.
Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
а до этого он был на него подписан? все ясно сын фифа еще и предатель
Тут Морган прав, Инфантино должен уйти
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