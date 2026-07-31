Пирс Морган: «Думал, что Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался. Вульгарная попытка продать ЧМ – это за гранью допустимого. Он должен уйти»

Пирс Морган: Инфантино должен уйти из ФИФА.

Телеведущий Пирс Морган заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА.

Ранее стало известно о планах ФИФА по продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

«Я думал, что президент ФИФА Джанни Инфантино – это добро в футболе. Я ошибался.

Позорное фиаско в ситуации с Фоларином Балогуном выглядело достаточно плохо, но его жадная, вульгарная попытка продать чемпионат мира – это уже за гранью допустимого.

Он должен уйти», – написал Пирс Морган.

Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам