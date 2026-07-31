«Челси» о допуске Мудрика: «Миша намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как их следы попали в его организм. Он вел себя профессионально и стойко»

«Челси» отреагировал на возвращение Михаила Мудрика.

«Челси» опубликовал заявление после того, как Михаил Мудрик получил разрешение вернуться в футбол.

Форвард не играл с 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.

«С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему вернуться в футбол.

Мы всегда поддерживали Мишу на протяжении всего процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Мы приветствуем признание того, что применимые стандарты более надежного тестирования означают, что, если бы проба Миши был проанализирована в соответствии с современными техническими требованиями, то она не была бы зарегистрирована как положительный результат, и это не было бы нарушением антидопинговых правил.

Это важная часть контекста, окружающего согласованное решение, и позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм.

На протяжении всего процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Мы знаем, как много значит для него возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на поддержке возвращения Миши в состав команды и помощи ему в возобновлении карьеры.

«Челси » по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил.

Сейчас все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише восстановиться, вернуться в команду и на поле», – говорится в сообщении английского клуба.