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  4. «Челси» о допуске Мудрика: «Миша намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как их следы попали в его организм. Он вел себя профессионально и стойко»

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«Челси» о допуске Мудрика: «Миша намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как их следы попали в его организм. Он вел себя профессионально и стойко»
«Челси» отреагировал на возвращение Михаила Мудрика.

«Челси» опубликовал заявление после того, как Михаил Мудрик получил разрешение вернуться в футбол.

Форвард не играл с 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.

«С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему вернуться в футбол.

Мы всегда поддерживали Мишу на протяжении всего процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Мы приветствуем признание того, что применимые стандарты более надежного тестирования означают, что, если бы проба Миши был проанализирована в соответствии с современными техническими требованиями, то она не была бы зарегистрирована как положительный результат, и это не было бы нарушением антидопинговых правил.

Это важная часть контекста, окружающего согласованное решение, и позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм.

На протяжении всего процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Мы знаем, как много значит для него возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на поддержке возвращения Миши в состав команды и помощи ему в возобновлении карьеры.

«Челси» по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил.

Сейчас все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише восстановиться, вернуться в команду и на поле», – говорится в сообщении английского клуба.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челси»
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logoСборная Украины по футболу
logoдопинг

Комментарии

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Все голову ломали кто ЗМ возьмет, а вот и фаворит теневой нарисовался
ОтветСэр-НеХер
Все голову ломали кто ЗМ возьмет, а вот и фаворит теневой нарисовался
Тоффик ни в чем не виноватый).
ОтветСергей 427
Тоффик ни в чем не виноватый).
Миша намеренно не употреблял, а не намеренно злоупотреблял 🤭
"Шёл, споткнулся, упал, очнулся - мельдоний" - спортсменам на заметку 😄
Давай по новой, Миша, всё "плохо"
ОтветАртур Филоненко
Давай по новой, Миша, всё "плохо"
Главное больше не чвякать и не уякать
ОтветАртур Филоненко
Давай по новой, Миша, всё "плохо"
Допинг как-то по дэбильному насыпан
Поэтому Милнер завершил карьеру, все таки лучшие свои 23 минуты в АПЛ Мудрик провел против Ливерпуля, отвозив Милнера)
ОтветQWertY
Поэтому Милнер завершил карьеру, все таки лучшие свои 23 минуты в АПЛ Мудрик провел против Ливерпуля, отвозив Милнера)
ляяяя чего ты вспомнил!) это было легендарно!)
Профессионально и стойко играл в КС и хамил полякам :))
Как-то палевно, что англоговорящие называют Михайло Мишей... тут два варианта или на Мишу Бартон подрагивают, или явно русские спецслужбы поработали.
Не Миша, а господин Мудрик
ОтветКрэнг
Не Миша, а господин Мудрик
рядовой Мудрик
Слишком все хорошо было в этом сезоне у Челси... Надо было вот это именно в этом сезоне?)
ОтветB@SS
Слишком все хорошо было в этом сезоне у Челси... Надо было вот это именно в этом сезоне?)
Вроде сезон еще не начинался, а уже все хорошее было
мне тоже сын так говорил - сейчас в рехабе третий месяц
типичный украинец...другого и не ожидаешь..
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