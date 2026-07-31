Семак о Касаджикове: «Такого яркого дебюта никто не ожидал. Качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в «Зенит». Можем уже зимой вернуть, а можем через год»

Семак о Касаджикове: качество его игры влияет на срок возвращения в «Зенит».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил дебют Андрея Касаджикова за «Оренбург » в РПЛ.

18-летний вингер, арендованный у «Зенита», отдал ассист и забил победный гол в матче с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре.

– Сергей Богданович, по поводу Андрея Касаджикова невозможно не спросить. Он ярко себя проявил, победный гол забил, и тут сразу несколько вопросов. Что скажете вообще о его игре и ожидали ли от него такого дебюта в РПЛ?

– Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально – он продлил контракт с клубом.

И ввиду того, что у нас на этой позиции левого вингера на сегодняшний день достаточное количество игроков, мы решили, что будет более правильно дать ему возможность получить больше игровой практики. И, конечно, желательно в клубе Премьер-лиги , что мы и сделали.

Очень рады за него – потрясающий гол забил! Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год.

– Сейчас нет ограничений по арендным игрокам против своего клуба. Можно ли ждать от него неприятности в воскресенье? И стоит ли теперь на него особое внимание обратить?

– Всегда, я думаю, игроки, которые уходят или которые находятся в аренде, пытаются сыграть свою лучшую игру именно против своих клубов, чтобы доказать, что они достойны играть у нас. Поэтому, конечно, вероятность того, что он проведет еще одну потрясающую игру, высокая.

Но наше дело – сыграть в тот футбол, который нам нужен, в который мы умеем играть. Естественно, нам нужно делать все для победы, – сказал Семак.