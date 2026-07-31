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  4. Семак о Касаджикове: «Такого яркого дебюта никто не ожидал. Качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в «Зенит». Можем уже зимой вернуть, а можем через год»

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Семак о Касаджикове: «Такого яркого дебюта никто не ожидал. Качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в «Зенит». Можем уже зимой вернуть, а можем через год»
Семак о Касаджикове: качество его игры влияет на срок возвращения в «Зенит».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют Андрея Касаджикова за «Оренбург» в РПЛ. 

18-летний вингер, арендованный у «Зенита», отдал ассист и забил победный гол в матче с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре. 

Сергей Богданович, по поводу Андрея Касаджикова невозможно не спросить. Он ярко себя проявил, победный гол забил, и тут сразу несколько вопросов. Что скажете вообще о его игре и ожидали ли от него такого дебюта в РПЛ?

– Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально – он продлил контракт с клубом.

И ввиду того, что у нас на этой позиции левого вингера на сегодняшний день достаточное количество игроков, мы решили, что будет более правильно дать ему возможность получить больше игровой практики. И, конечно, желательно в клубе Премьер-лиги, что мы и сделали.

Очень рады за него – потрясающий гол забил! Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год.

Сейчас нет ограничений по арендным игрокам против своего клуба. Можно ли ждать от него неприятности в воскресенье? И стоит ли теперь на него особое внимание обратить?

– Всегда, я думаю, игроки, которые уходят или которые находятся в аренде, пытаются сыграть свою лучшую игру именно против своих клубов, чтобы доказать, что они достойны играть у нас. Поэтому, конечно, вероятность того, что он проведет еще одну потрясающую игру, высокая.

Но наше дело – сыграть в тот футбол, который нам нужен, в который мы умеем играть. Естественно, нам нужно делать все для победы, – сказал Семак. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoАндрей Касаджиков
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит
logoСергей Семак
logoОренбург

Комментарии

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Мальчик на носовом платке раскрутил троих соперников и отправил мяч в девятку - такое не часто увидишь даже в лучших европейских командах. Не думаю что это лишь эпизод, у него большое будущее.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Мальчик на носовом платке раскрутил троих соперников и отправил мяч в девятку - такое не часто увидишь даже в лучших европейских командах. Не думаю что это лишь эпизод, у него большое будущее.
В МанСити взяли на заметку
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Мальчик на носовом платке раскрутил троих соперников и отправил мяч в девятку - такое не часто увидишь даже в лучших европейских командах. Не думаю что это лишь эпизод, у него большое будущее.
Потенциально. А дальше уже от него самого зависит - медные трубы самое суровое испытание.
Семак хвалит прямо. И прямо говорит о том, что могут вернуть. Это необычно для него, он обычно уклончиво отвечает всегда. Значит, действительно рассчитывают на парня. И это радует
ОтветNogoi89
Семак хвалит прямо. И прямо говорит о том, что могут вернуть. Это необычно для него, он обычно уклончиво отвечает всегда. Значит, действительно рассчитывают на парня. И это радует
Аршавин говорил, что по его поводу всерьез обсуждался вариант сразу взять в основу "Зенита", но в итоге решили, что регулярная игровая практика все же полезнее. Однако все равно договорились с "Оренбургом" о возможности досрочного прекращения аренды (что и Семак тут упомянул).
ОтветФантом
Аршавин говорил, что по его поводу всерьез обсуждался вариант сразу взять в основу "Зенита", но в итоге решили, что регулярная игровая практика все же полезнее. Однако все равно договорились с "Оренбургом" о возможности досрочного прекращения аренды (что и Семак тут упомянул).
Я тоже считаю, что правильно решили отдать ему поиграть в Оренбурге. Больше матчей - больше прогресса
Согласен на 1-2 красивых гола Касаджикова при условии, что Зенит выиграет.
Ну и жду, что он забьет в августе и Локо и Спартаку.
любим по одному-двум эпизодам или по одному-двум голам гигантские выводы делать...
рано ещё... может игрок никакущим окажется по итогу, как и другие 95% игроков-воспитанников Зенита, да и не только Зенита
Ответwestport70
любим по одному-двум эпизодам или по одному-двум голам гигантские выводы делать... рано ещё... может игрок никакущим окажется по итогу, как и другие 95% игроков-воспитанников Зенита, да и не только Зенита
Лучше мертвый Мостовой будет на скамейке сидеть
хотелось бы чтоб братья повторили путь миранчуков
Это правильно-своих назад в Зенит,
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