Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

В товарищеских матчах «Ювентус » победил «Ниццу» (2:0), «Барселона » по пенальти проиграла «Бирмингему » (2:2, 2:3 по пен.), «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Тулузе» (1:2).

Товарищеские матчи

«Монако » Франция – «Серкль Брюгге » Бельгия – 2:2 (1:2)

Голы «Монако»: 1:2 – Головин (41), 2:2 – Бруннер (90).

Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голом в первом тайме.

«Монако» (стартовый состав): Градецки, Керер, Мависса, Назинью, Ассаб, Кабрал, Кулибали, Головин , Детурбе, Бирет.

«Тулуза» Франция – «Реал Сосьедад» Испания – 2:1 (2:1)

Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1 31 июля 18:45, Сент-Эндрюс Бирмингем Завершен 2 - 2 1.15 xG 1.9 Счет в серии пенальти 3 - 2 Барселона Счет в серии пенальти 3 : 2 Матч окончен Перерыв Brian Fariñas Pérez

Робертс

Фернандес

Робинсон

Jordi Pesquer Barraquer

Лэрд

Бардагжи

Васкес

Кортес

Райт

Пен Фудзимото Cobi Maddox 78’ Кларер Робинсон 78’ Кокрейн Бьюкенен 78’ Висенте Робертс 78’ Приске Бейтмен 78’ Солис Мазви 78’ Ивата Васкес 77’ Нойманн Фрай 77’ Осейи-Сэмюэл Лэрд 77’ Солис

68’ 62’ Кристенсен Форт 62’ Карим Фернандес 62’ Торрентс Óscar Gistau Ferreño 62’ Эспарт Jordi Pesquer Barraquer 62’ Касадо Orian Goren 61’ Берналь Brian Fariñas Pérez 61’ Шченсны Якобишвили 60’ Карим

Стэнсфилд Райт 59’ Стэнсфилд 50’ 46’ Мартин Кортес 46’ Ebrima Tunkara Yataberreh Диарра 46’ Shane Patrick Kluivert Alex González Yanes 46’ Адейеми Бардагжи 2 тайм Перерыв 44’ Карим 42’ Карим

Приске

31’ Кларер 18’ Бирмингем Бидл, Кокрейн, Кларер, Нойманн, Осейи-Сэмюэл, Солис, Ивата, Стэнсфилд, Фудзимото, Висенте, Приске Запасные: Осейи-Сэмюэл, Ивата, Олсоп, Кокрейн, Солис, Стэнсфилд, Висенте, Приске, Беррелл, Кларер, Нойманн, Фудзимото, Мейо 1 тайм Барселона: Шченсны, Торрентс, Мартин, Кристенсен, Эспарт, Касадо, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh, Shane Patrick Kluivert, Карим, Адейеми Запасные: Рафинья, Фернандес, Мартин, Касадо, Адейеми, Iker Rodríguez Medina, Шченсны, Эспарт, Фермин Лопес, Торрентс, Shane Patrick Kluivert, Араухо, Кристенсен, Карим, Бальде, Маркес, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Беллингем увидел победу «Бирмингема» над «Барсой»