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  4. Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»

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Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

В товарищеских матчах «Ювентус» победил «Ниццу» (2:0), «Барселона» по пенальти проиграла «Бирмингему» (2:2, 2:3 по пен.), «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Тулузе» (1:2).

Товарищеские матчи

«Монако» Франция – «Серкль Брюгге» Бельгия – 2:2 (1:2)

Голы «Монако»: 1:2 – Головин (41), 2:2 – Бруннер (90).

Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голом в первом тайме.

«Монако» (стартовый состав): Градецки, Керер, Мависса, Назинью, Ассаб, Кабрал, Кулибали, Головин, Детурбе, Бирет.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
31 июля 16:00, Juventus Training Center Continassa
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
2 - 0
0.68xG0.19
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
  Обоавводуо
89’
Arman Durmiši   Личина
83’
Келли   Хиль
83’
78’
Кулибали   Абди
78’
Бар   Манцунга
78’
Янссон   Чо
78’
Xavier Junior Mandza Tsiendi   Elias Sahraoui
78’
Кутуне   Менди
77’
Абержель   Камара
77’
Клосс   Буар
76’
Ндайшиме   Перейра да Силва
Камбьязо   Обоавводуо
71’
Локателли   Артур
62’
Ди Грегорио   Пинсольо
62’
Миретти   Аджич
62’
Челик   Кабаль
62’
Дуглас Луис   Копмейнерс
46’
Милик   Arman Durmiši
46’
46’
Диуф   Бульхенди
Жегрова   Жоау Мариу
46’
2тайм
Перерыв
44’
Оракпо   Диалло
  Дуглас Луис
11’
Ювентус
Ди Грегорио, Калулу, Келли, Гатти, Миретти, Жегрова, Камбьязо, Челик, Дуглас Луис, Локателли, Милик
Запасные: Bruno Martinez Crous, Ругани, Миретти, Келли, Камбьязо, Локателли, Дуглас Луис, Arman Durmiši, Ди Грегорио, Жегрова, Челик, Милик
1тайм
Ницца:
Диуф, Xavier Junior Mandza Tsiendi, Ндайшиме, Кутуне, Диоп, Янссон, Бар, Клосс, Абержель, Кулибали, Оракпо
Запасные: Xavier Junior Mandza Tsiendi, Янссон, Кулибали, Диуф, Ндайшиме, Кутуне, Абержель, Оракпо, Бар, Клосс
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«Тулуза» Франция – «Реал Сосьедад» Испания – 2:1 (2:1)

Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
31 июля 18:45, Сент-Эндрюс
Логотип домашней команды
Бирмингем
Завершен
2 - 2
1.15xG1.9
Счет в серии пенальти 3 - 2
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Перерыв
Brian Fariñas Pérez
Робертс
Фернандес
Робинсон
Jordi Pesquer Barraquer
Лэрд
Бардагжи
Васкес
Кортес
Райт
Пен
Фудзимото   Cobi Maddox
78’
Кларер   Робинсон
78’
Кокрейн   Бьюкенен
78’
Висенте   Робертс
78’
Приске   Бейтмен
78’
Солис   Мазви
78’
Ивата   Васкес
77’
Нойманн   Фрай
77’
Осейи-Сэмюэл   Лэрд
77’
  Солис
68’
62’
Кристенсен   Форт
62’
Карим   Фернандес
62’
Торрентс   Óscar Gistau Ferreño
62’
Эспарт   Jordi Pesquer Barraquer
62’
Касадо   Orian Goren
61’
Берналь   Brian Fariñas Pérez
61’
Шченсны   Якобишвили
60’
  Карим
Стэнсфилд   Райт
59’
Стэнсфилд
50’
46’
Мартин   Кортес
46’
Ebrima Tunkara Yataberreh   Диарра
46’
Shane Patrick Kluivert   Alex González Yanes
46’
Адейеми   Бардагжи
2тайм
Перерыв
44’
Карим
42’
  Карим
  Приске
31’
Кларер
18’
Бирмингем
Бидл, Кокрейн, Кларер, Нойманн, Осейи-Сэмюэл, Солис, Ивата, Стэнсфилд, Фудзимото, Висенте, Приске
Запасные: Осейи-Сэмюэл, Ивата, Олсоп, Кокрейн, Солис, Стэнсфилд, Висенте, Приске, Беррелл, Кларер, Нойманн, Фудзимото, Мейо
1тайм
Барселона:
Шченсны, Торрентс, Мартин, Кристенсен, Эспарт, Касадо, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh, Shane Patrick Kluivert, Карим, Адейеми
Запасные: Рафинья, Фернандес, Мартин, Касадо, Адейеми, Iker Rodríguez Medina, Шченсны, Эспарт, Фермин Лопес, Торрентс, Shane Patrick Kluivert, Араухо, Кристенсен, Карим, Бальде, Маркес, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

***

Беллингем увидел победу «Бирмингема» над «Барсой»

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35711 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
товарищеские матчи (клубы)
результаты
logoБирмингем
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoНицца
logoМонако
logoБарселона
logoЮвентус
logoвысшая лига Бельгия
logoСеркль Брюгге
logoлига 1 Франция
logoчемпионшип
logoТулуза
logoРеал Сосьедад

Комментарии

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Вроде бы обычный товарищеский матч, подготовка к сезону
А Роман и войд все равно смотрят матч Барселоны и делают выводы )
ОтветКирилл
Вроде бы обычный товарищеский матч, подготовка к сезону А Роман и войд все равно смотрят матч Барселоны и делают выводы )
Комментарий удален пользователем
ОтветРоман
Комментарий удален пользователем
Вы такой же «фанат барсы»
Как и я игрок стартового состава Реала )
Беллингем хоть с трибун посмотрит на равную игру с Барсой🤓
ОтветХавиГави_Паратрупер
Беллингем хоть с трибун посмотрит на равную игру с Барсой🤓
Беллингем победные голы клал в ворота Барсы )) че ему там смотреть )
ОтветХавиГави_Паратрупер
Беллингем хоть с трибун посмотрит на равную игру с Барсой🤓
Беллингем в первом же своем сезоне стал хозяином Барсы, ты о чем?
ну нравятся Тункара и Хамза.четко египтянин пенку пробил.надо давать им шансы в сезоне.а то Тункара если не будет играть просто свалит как Дро и будет прав.Хамзе в этом плане попроще.у него конкуренция поменьше на позиции нападающего
В чем прикол постоянно писать «Монако Головина», «Сосьедад Захаряна» и так далее? Настолько упал уровень российских футболистов, что теперь даже в клубах чуть выше среднего приходится отмечать наличие россиян? Полагаю, в 90-х и нулевых так не писали
ОтветMediolanum
В чем прикол постоянно писать «Монако Головина», «Сосьедад Захаряна» и так далее? Настолько упал уровень российских футболистов, что теперь даже в клубах чуть выше среднего приходится отмечать наличие россиян? Полагаю, в 90-х и нулевых так не писали
Писали. Овьедо Онопко и т.д.
Ответcasuals
Писали. Овьедо Онопко и т.д.
Не писали. Да и тебе откуда знать, ты под столом тогда бегал
Кому интересно.Стартовый состав «Барселоны»: Войцех Щенсный, Хави Эспарт, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин, Жофре Торрентс, Марк Касадо, Эбрима Тункара, Марк Берналь, Карим Адейеми, Хамза Абделькарим, Шейн Клюйверт.
Ответdinamo39
Кому интересно.Стартовый состав «Барселоны»: Войцех Щенсный, Хави Эспарт, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин, Жофре Торрентс, Марк Касадо, Эбрима Тункара, Марк Берналь, Карим Адейеми, Хамза Абделькарим, Шейн Клюйверт.
Комментарий скрыт
позорище.ну удары бездарные.учитесь у Хамзы как надо пенки бить
Зачем нам Хулианчик когда есть Хамза🤣
ОтветTIMUROVICH
Зачем нам Хулианчик когда есть Хамза🤣
Чем тебя так он впечатлил по первому тайму, кроме классного удара с пенальти?
а Бирмингем разочаровал.у них сезон стартует скоро,а они сыграли вничью с пацанами из Барсы ,которые вышли просто мячик попинать
Войцеху на покой пора уже. Подумал,покурил и решил уже прыгнуть,но было поздновато.
Ответfalkao2013
Войцеху на покой пора уже. Подумал,покурил и решил уже прыгнуть,но было поздновато.
Это было удручающе, конечно. Но я чёт в голос заржал прям, у него сигары не хватало в зубах)
Классно Берналь и Хамза разобрались. И как же круто,без шансов Абделькарим пробил с точки.
Ответfalkao2013
Классно Берналь и Хамза разобрались. И как же круто,без шансов Абделькарим пробил с точки.
Ну Берналь честно говоря пас то паршиво отдавал
ОтветBigBenych
Ну Берналь честно говоря пас то паршиво отдавал
Но убрал защитника перед пасом всё же неплохо
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