Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
В товарищеских матчах «Ювентус» победил «Ниццу» (2:0), «Барселона» по пенальти проиграла «Бирмингему» (2:2, 2:3 по пен.), «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (2:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Тулузе» (1:2).
Товарищеские матчи
«Монако» Франция – «Серкль Брюгге» Бельгия – 2:2 (1:2)
Голы «Монако»: 1:2 – Головин (41), 2:2 – Бруннер (90).
Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился голом в первом тайме.
«Монако» (стартовый состав): Градецки, Керер, Мависса, Назинью, Ассаб, Кабрал, Кулибали, Головин, Детурбе, Бирет.
Xavier Junior Mandza Tsiendi Elias Sahraoui
Ндайшиме Перейра да Силва
Ювентус
Ди Грегорио, Калулу, Келли, Гатти, Миретти, Жегрова, Камбьязо, Челик, Дуглас Луис, Локателли, Милик
Запасные: Bruno Martinez Crous, Ругани, Миретти, Келли, Камбьязо, Локателли, Дуглас Луис, Arman Durmiši, Ди Грегорио, Жегрова, Челик, Милик
Ницца:
Диуф, Xavier Junior Mandza Tsiendi, Ндайшиме, Кутуне, Диоп, Янссон, Бар, Клосс, Абержель, Кулибали, Оракпо
Запасные: Xavier Junior Mandza Tsiendi, Янссон, Кулибали, Диуф, Ндайшиме, Кутуне, Абержель, Оракпо, Бар, Клосс
«Тулуза» Франция – «Реал Сосьедад» Испания – 2:1 (2:1)
Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 2
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Торрентс Óscar Gistau Ferreño
Эспарт Jordi Pesquer Barraquer
Берналь Brian Fariñas Pérez
Ebrima Tunkara Yataberreh Диарра
Shane Patrick Kluivert Alex González Yanes
Бирмингем
Бидл, Кокрейн, Кларер, Нойманн, Осейи-Сэмюэл, Солис, Ивата, Стэнсфилд, Фудзимото, Висенте, Приске
Запасные: Осейи-Сэмюэл, Ивата, Олсоп, Кокрейн, Солис, Стэнсфилд, Висенте, Приске, Беррелл, Кларер, Нойманн, Фудзимото, Мейо
Барселона:
Шченсны, Торрентс, Мартин, Кристенсен, Эспарт, Касадо, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh, Shane Patrick Kluivert, Карим, Адейеми
Запасные: Рафинья, Фернандес, Мартин, Касадо, Адейеми, Iker Rodríguez Medina, Шченсны, Эспарт, Фермин Лопес, Торрентс, Shane Patrick Kluivert, Араухо, Кристенсен, Карим, Бальде, Маркес, Берналь, Ebrima Tunkara Yataberreh
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Беллингем увидел победу «Бирмингема» над «Барсой»
А Роман и войд все равно смотрят матч Барселоны и делают выводы )
Как и я игрок стартового состава Реала )