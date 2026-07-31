РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву из-за повреждения «Ростов-Арены». Игра «Спартака» и «Краснодара» начнется на 30 минут раньше

РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву.

РПЛ сообщила об изменениях в календаре 3-го тура чемпионата.

«Изменена очередность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием.

Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС.

Встреча третьего тура пройдет в Москве 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной встречи будут сообщены позднее.

Также перенесено время начала «Спартак » – «Краснодар », который состоится 9 августа – с 20:30 на 20:00», – говорится в сообщении РПЛ.