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  4. РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву из-за повреждения «Ростов-Арены». Игра «Спартака» и «Краснодара» начнется на 30 минут раньше

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РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву из-за повреждения «Ростов-Арены». Игра «Спартака» и «Краснодара» начнется на 30 минут раньше
РПЛ подтвердила перенос матча «Ростов» – ЦСКА в Москву.

РПЛ сообщила об изменениях в календаре 3-го тура чемпионата.

«Изменена очередность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием.

Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС.

Встреча третьего тура пройдет в Москве 8 августа и начнется в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной встречи будут сообщены позднее.

Также перенесено время начала «Спартак» – «Краснодар», который состоится 9 августа – с 20:30 на 20:00», – говорится в сообщении РПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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logoКраснодар
Ростов-Арена

Комментарии

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Хорошо, лучше осенью в Ростове-на-Дону сыграть, чем в августе.
А почему Краснодар перенесли?
ОтветНекорректный туберкулез
А почему Краснодар перенесли?
По воскресеньям в КДК короткий день же?
Пьяный Карп оказался прав?
ОтветSinister Kid
Пьяный Карп оказался прав?
П что он говорил?
У ЦСКА вообще рай на старте - до конца августа ни одной игры за пределами Москвы и аж 5(!) первых туров чемпионата на своëм поле.
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