«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов

Бывший полузащитник «Вильярреала» и «Милана» Саму Кастильехо высказался о правительстве Испании на фоне ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте.
30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем.
По состоянию на 31 июля, как пишет El País, в Испанию незаконно проникли 50 тысяч человек. Отмечается, что около 25 тысяч человек добровольно вернулись в Марокко. Число погибших мигрантов, пытавшихся доплыть до анклава, возросло до 57 человек.
«Испанец, который внес миллионы евро налогов за многие годы, пытается сделать прививку своему сыну, родившемуся в Италии, у которого еще нет испанского удостоверения личности, и ему создают бесконечные препятствия, потому что он еще не зарегистрирован в системе как гражданин Испании.
Попытайтесь урегулировать ситуацию человека, уехавшего из своей страны, но который хочет работать, содержать семью, и сталкивается с бесконечным списком требований и административных препятствий. Идите в жопу», – написал Саму Кастильехо в ночь на 31 июля.
«Это нарушение территориальной целостности Испании, границ такого испанского города, как Сеута», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Политик назвал ситуацию в автономном городе «беспрецедентной» и обвинил «мафиозные группировки, занимающиеся торговлей людьми», в «лавине» людей, незаконно проникших в анклав.
Комментарии
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Пару лет назад летал из Стамбула в Беларусь, когда был наплыв мигрантов, чтоб насолить Польше) ощущение словно не в Беларусь лечу, а к арабам куда-то в гости. И все шикарно одеты и все весёлые. Потом весь центр Минска в них был, стоит во двор зайти и можешь наткнуться на толпу из сотни человек, ожидающих автобусов до границы) странно, что ж они в суперостровке стабильности не хотели остаться, а рвались в Евросоюз)
Но тут же поднимется либеральная соя, и начнется нытьё и отмены))
В России иная разновидность того же уже давным-давно произошла.
июль: "Некоторые страны ЕС предложили исключить Испанию из Шенгена"
1. Бесформенная свободная одежда, скрывающая всё тело, навязывается как обязательная в Афганистане. У таджиков под боком есть пример того, как они не хотят.