«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов

Кастильехо жестко раскритиковал власти Испании за миграционный кризис.

Бывший полузащитник «Вильярреала » и «Милана » Саму Кастильехо высказался о правительстве Испании на фоне ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте.

30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем.

По состоянию на 31 июля, как пишет El País, в Испанию незаконно проникли 50 тысяч человек. Отмечается, что около 25 тысяч человек добровольно вернулись в Марокко. Число погибших мигрантов, пытавшихся доплыть до анклава, возросло до 57 человек.

«Испанец, который внес миллионы евро налогов за многие годы, пытается сделать прививку своему сыну, родившемуся в Италии, у которого еще нет испанского удостоверения личности, и ему создают бесконечные препятствия, потому что он еще не зарегистрирован в системе как гражданин Испании.

Попытайтесь урегулировать ситуацию человека, уехавшего из своей страны, но который хочет работать, содержать семью, и сталкивается с бесконечным списком требований и административных препятствий. Идите в жопу», – написал Саму Кастильехо в ночь на 31 июля.

«Это нарушение территориальной целостности Испании, границ такого испанского города, как Сеута», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Политик назвал ситуацию в автономном городе «беспрецедентной» и обвинил «мафиозные группировки, занимающиеся торговлей людьми», в «лавине» людей, незаконно проникших в анклав.