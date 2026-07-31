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  4. «Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов

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«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов
Кастильехо жестко раскритиковал власти Испании за миграционный кризис.

Бывший полузащитник «Вильярреала» и «Милана» Саму Кастильехо высказался о правительстве Испании на фоне ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте.

30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем.

По состоянию на 31 июля, как пишет El País, в Испанию незаконно проникли 50 тысяч человек. Отмечается, что около 25 тысяч человек добровольно вернулись в Марокко. Число погибших мигрантов, пытавшихся доплыть до анклава, возросло до 57 человек.

«Испанец, который внес миллионы евро налогов за многие годы, пытается сделать прививку своему сыну, родившемуся в Италии, у которого еще нет испанского удостоверения личности, и ему создают бесконечные препятствия, потому что он еще не зарегистрирован в системе как гражданин Испании.

Попытайтесь урегулировать ситуацию человека, уехавшего из своей страны, но который хочет работать, содержать семью, и сталкивается с бесконечным списком требований и административных препятствий. Идите в жопу», – написал Саму Кастильехо в ночь на 31 июля.

«Это нарушение территориальной целостности Испании, границ такого испанского города, как Сеута», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Политик назвал ситуацию в автономном городе «беспрецедентной» и обвинил «мафиозные группировки, занимающиеся торговлей людьми», в «лавине» людей, незаконно проникших в анклав.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Саму Кастильехо
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Комментарии

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На кадрах 99% это молодые мужчины. По сути это военное вторжение.
ОтветAgent Smith
На кадрах 99% это молодые мужчины. По сути это военное вторжение.
"братья" приехали кайфовать на пособиях за счет местных
ОтветAgent Smith
На кадрах 99% это молодые мужчины. По сути это военное вторжение.
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’’это испанцы!!!’’ - будут кричать некоторые комментаторы спортса, через 10 лет, когда сборная Испании будет выглядить как один большой Ямаль
Ответroma162
’’это испанцы!!!’’ - будут кричать некоторые комментаторы спортса, через 10 лет, когда сборная Испании будет выглядить как один большой Ямаль
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Ответcatcher69
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Примерно по той же, что и Гибралтар в Испании
Красавец. Видел видео, как эти "бедные беженцы" переходят границу, ожидаешь измученных страдальцев, а в итоге улыбаются на камеру, танцуют, здоровые ребята, явно не голодали и словно на рейв прорвались. Ну ещё бы, ведь теперь можно не работать и пособия получать)
Пару лет назад летал из Стамбула в Беларусь, когда был наплыв мигрантов, чтоб насолить Польше) ощущение словно не в Беларусь лечу, а к арабам куда-то в гости. И все шикарно одеты и все весёлые. Потом весь центр Минска в них был, стоит во двор зайти и можешь наткнуться на толпу из сотни человек, ожидающих автобусов до границы) странно, что ж они в суперостровке стабильности не хотели остаться, а рвались в Евросоюз)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Красавец. Видел видео, как эти "бедные беженцы" переходят границу, ожидаешь измученных страдальцев, а в итоге улыбаются на камеру, танцуют, здоровые ребята, явно не голодали и словно на рейв прорвались. Ну ещё бы, ведь теперь можно не работать и пособия получать) Пару лет назад летал из Стамбула в Беларусь, когда был наплыв мигрантов, чтоб насолить Польше) ощущение словно не в Беларусь лечу, а к арабам куда-то в гости. И все шикарно одеты и все весёлые. Потом весь центр Минска в них был, стоит во двор зайти и можешь наткнуться на толпу из сотни человек, ожидающих автобусов до границы) странно, что ж они в суперостровке стабильности не хотели остаться, а рвались в Евросоюз)
потому что в Европе они получат пособие в пару тысяч евро, а в островке стабильности статью за тунеядство
ОтветАнтимосковский
потому что в Европе они получат пособие в пару тысяч евро, а в островке стабильности статью за тунеядство
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Нарушение границы. Расстреливать и всё
ОтветИван Иванов
Нарушение границы. Расстреливать и всё
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Ответcatcher69
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Стрелять на поражение за попытку незаконного пересечения Государственной границы!
Но тут же поднимется либеральная соя, и начнется нытьё и отмены))
ОтветNate
Стрелять на поражение за попытку незаконного пересечения Государственной границы! Но тут же поднимется либеральная соя, и начнется нытьё и отмены))
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Ответcatcher69
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Комментарий удален модератором
Смотришь на всё это, и думаешь, как бы в России такого не случилось в ближайшее время, уж очень наше правительство любит наших южных соседей, но они хотят жить в России, но при этом не соблюдать законы России
Ответsergey2022
Смотришь на всё это, и думаешь, как бы в России такого не случилось в ближайшее время, уж очень наше правительство любит наших южных соседей, но они хотят жить в России, но при этом не соблюдать законы России
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Ответsergey2022
Смотришь на всё это, и думаешь, как бы в России такого не случилось в ближайшее время, уж очень наше правительство любит наших южных соседей, но они хотят жить в России, но при этом не соблюдать законы России
Смешно.
В России иная разновидность того же уже давным-давно произошла.
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В Таджикистане законодательно запретили носить хиджабы, потому что "это не соответствует национальным традициям страны". Душанбе прямо заявляет, что мера направлена на противодействие религиозному радикализму и экстремизму.

1. Бесформенная свободная одежда, скрывающая всё тело, навязывается как обязательная в Афганистане. У таджиков под боком есть пример того, как они не хотят.
ОтветМой Спартак
В Таджикистане законодательно запретили носить хиджабы, потому что "это не соответствует национальным традициям страны". Душанбе прямо заявляет, что мера направлена на противодействие религиозному радикализму и экстремизму. 1. Бесформенная свободная одежда, скрывающая всё тело, навязывается как обязательная в Афганистане. У таджиков под боком есть пример того, как они не хотят.
говорят они уже прогнулись и разрешили.
ОтветБегемотик
говорят они уже прогнулись и разрешили.
Нихрена - у них и никабы под запретом
Не понимаю - а где пограничные войска и армия испанцев? Типа в страну вломились незаконно куча народу из Марокко, а они в евросоюзе своем будут обсуждать какая агрессивная Россия.
Ответdreamstep
Не понимаю - а где пограничные войска и армия испанцев? Типа в страну вломились незаконно куча народу из Марокко, а они в евросоюзе своем будут обсуждать какая агрессивная Россия.
Все войска и армия состоят из марокканцев, которые ворвались парой лет ранее. 😁
Ответdreamstep
Не понимаю - а где пограничные войска и армия испанцев? Типа в страну вломились незаконно куча народу из Марокко, а они в евросоюзе своем будут обсуждать какая агрессивная Россия.
Видимо они протесты возмущённых наплывом мигрантов местных жителей разгоняли, как это принято в Евросоюзе.
Суете находится на границе с Марокко, просто так пишут, будто бы они все попали в материковкую испанию, а им оттуда еще как-то доплыть надо через гибралтарский пролив
ОтветDzhansug Bukiya
Суете находится на границе с Марокко, просто так пишут, будто бы они все попали в материковкую испанию, а им оттуда еще как-то доплыть надо через гибралтарский пролив
Но все равно жаль людей местных. Хотя жить в Африке считай по сути..
ОтветDzhansug Bukiya
Суете находится на границе с Марокко, просто так пишут, будто бы они все попали в материковкую испанию, а им оттуда еще как-то доплыть надо через гибралтарский пролив
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