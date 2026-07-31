Киву о Стоунзе: «Джон усилит оборону «Интера». Он важен для нас из-за качества, индивидуальности, харизмы»
Киву о Стоунзе: он усилит оборону, у него есть качество и харизма.
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о трансфере Джона Стоунза.
Экс-защитник «Манчестер Сити» перешел в миланский клуб в качестве свободного агента.
«Я доволен приходом Стоунза: он важен для нас благодаря многим вещам. Из-за его качества, индивидуальности, харизмы. Он поднимет уровень нашей обороны.
На данный момент мы используем тех, кто у нас здесь есть. Мы ждем игроков, которые вернутся из отпуска после чемпионата мира, и у нас впереди еще месяц трансферного рынка.
Команда конкурентоспособна, но всегда есть потребность в важных игроках, которые заставят сделать качественный скачок и придерживаться амбиций этого клуба», – сказал Киву.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
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