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  4. «Спартак» запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка. После его получения у клуба будет 7 дней на апелляцию

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«Спартак» запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка. После его получения у клуба будет 7 дней на апелляцию
«Спартак» запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка.

«Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС об отказе в переигровке матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

Ранее московский клуб подал протест с требованием переигровки в связи с «нарушением правил игры». Красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 по пенальти)

На 98-й минуте игры форвард петербуржцев Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».

КДК принял решение отказать в удовлетворении протеста «Спартака».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, москвичи имеют право на апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения КДК. После получения текста у красно-белых будет 7 дней для обращения в апелляционный комитет РФС.

«КДК получил от ФК «Спартак» запрос на полный текст решения по Суперкубку», – сообщили в пресс-службе РФС.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
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Комментарии

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Никогда не сдавайся, позорься до конца)
ОтветАнастасия Канунникова
Никогда не сдавайся, позорься до конца)
Лишь бы не было войны !
ОтветАнастасия Канунникова
Никогда не сдавайся, позорься до конца)
Респект таким сильным клубам!
Когда все уже подумали, что истерика закончилась, они решили устроить ещё одну! 😂
Эталонное красно-белое суечение - абсолютно бессмысленное, но создающее максимум медийного треска и дающее много корма подконтрольным СМИ, типа Спорца. Бонусом идет замыливание судейских ошибок в пользу Спартака и беспорядков, устроенных его болельщиками, а также непрерывное давление на судейский корпус, чтобы судьи в спорных ситуациях принимали решения против его соперников. Тактика не новая, но весьма эффективная.
Спартак, остановись . Второй тур уже начинается , а вы все про суперкубок. Как болельщик Спартака мне плохо, что моя команда проигрывать не умеет
ОтветArtem Goncharov_1117263021
Спартак, остановись . Второй тур уже начинается , а вы все про суперкубок. Как болельщик Спартака мне плохо, что моя команда проигрывать не умеет
Комментарий скрыт
ОтветArtem Goncharov_1117263021
Спартак, остановись . Второй тур уже начинается , а вы все про суперкубок. Как болельщик Спартака мне плохо, что моя команда проигрывать не умеет
Да доказывать нужно игрой и результатом.
Секта!Да уймитесь наконец!!!!Судья правильно решил с воротами.За другими сидели ваши бешенные орки...И чё ему делать?А?
Ответbushmen
Секта!Да уймитесь наконец!!!!Судья правильно решил с воротами.За другими сидели ваши бешенные орки...И чё ему делать?А?
Комментарий скрыт
Ответbushmen
Секта!Да уймитесь наконец!!!!Судья правильно решил с воротами.За другими сидели ваши бешенные орки...И чё ему делать?А?
Комментарий скрыт
Спартачи вам самим не стыдно за ваш клуб уже?
ОтветВасилиус
Спартачи вам самим не стыдно за ваш клуб уже?
Мертвые срама не имут.
ОтветВасилиус
Спартачи вам самим не стыдно за ваш клуб уже?
Есть такое.
Технически я их понимаю, за что они пытаются зацепиться, что это не судья принял решение.
Но, даже если и так и какой-нибудь CAS признает что буковка регламента была нарушена, это все равно маразм переигрывать из-за этого матч
,, Упрямство, достоинство ослов "
Должно быть это так стыдно.. Болеть за спартак.....
ОтветАндрей Иванов
Должно быть это так стыдно.. Болеть за спартак.....
С 1979года болею за Спартак и никогда не жалел об этом, там играли такие мастера как Черенков, Гаврилов, Цымбаларь, Кульков, Онопко, Никифоров, Тихонов, Титов и ещё очень много таких как Кузнецовы Борис и Евгений, Базулев, Пятницкий, Кечинов, Хлестов, Дасаев, это игроки которые играли не только за клуб но и за сборную СССР и России, и это еще не все, Родионов, Симонян, Бахарев. Я горжусь что болею за Спартак.
ОтветАндрей Ткаченко
С 1979года болею за Спартак и никогда не жалел об этом, там играли такие мастера как Черенков, Гаврилов, Цымбаларь, Кульков, Онопко, Никифоров, Тихонов, Титов и ещё очень много таких как Кузнецовы Борис и Евгений, Базулев, Пятницкий, Кечинов, Хлестов, Дасаев, это игроки которые играли не только за клуб но и за сборную СССР и России, и это еще не все, Родионов, Симонян, Бахарев. Я горжусь что болею за Спартак.
И зашуршали пыльные знамёна...
сПАРТАК как плачущий мальчик из мема...
ОтветASEfavorit
сПАРТАК как плачущий мальчик из мема...
писающий слезами мальчик
Как известно, решение о переносе ворот принял оперштаб по безопасности, созданный из представителей местного МВД, ФСБ, стадиона на период проведения СК. Понятно, что ни судьи, ни КДК не вправе изменить это решение. Понимает ли это руководство Спартака? Конечно понимает. И переигровка как таковая Спартаку не нужна, ведь можно опозориться еще больше. Задача стоит другая: задавить буквально "своим авторитетом" судейский департамент и КДК: дабы судьи в дальнейшем боялись в прямом смысле назначать пенальти в ворота КБ клуба или принимать другие "неверные" решения, воспринимаемые как "неуважение" к Спартаку. Игра за СК показала, Спартак наиграл на три!!! пенальти, хотя судья назначил только один, и тот, после вмешательства ВАР. Значит эта тактика уже работает, надо только "додавить". Менеджмент Спартака прекрасно понимает: победа куется не только на поле. Так же давление оказывается и на КДК, дабы 100 раз подумали, прежде чем принять решение "не уважающее" КБ клуб. Сейчас затребуют текст решения, юристы будут искать какие-то нестыковки, а все утюги будут верещать о заговоре и "как убивали Спартак". Но есть нюанс: в эту игру можно играть вдвоем. Многие судьи могут ополчиться и судить Спартак строго по правилам, а тогда у истеричного клуба уже не будет шансов.
ОтветСаломон Рондон
Как известно, решение о переносе ворот принял оперштаб по безопасности, созданный из представителей местного МВД, ФСБ, стадиона на период проведения СК. Понятно, что ни судьи, ни КДК не вправе изменить это решение. Понимает ли это руководство Спартака? Конечно понимает. И переигровка как таковая Спартаку не нужна, ведь можно опозориться еще больше. Задача стоит другая: задавить буквально "своим авторитетом" судейский департамент и КДК: дабы судьи в дальнейшем боялись в прямом смысле назначать пенальти в ворота КБ клуба или принимать другие "неверные" решения, воспринимаемые как "неуважение" к Спартаку. Игра за СК показала, Спартак наиграл на три!!! пенальти, хотя судья назначил только один, и тот, после вмешательства ВАР. Значит эта тактика уже работает, надо только "додавить". Менеджмент Спартака прекрасно понимает: победа куется не только на поле. Так же давление оказывается и на КДК, дабы 100 раз подумали, прежде чем принять решение "не уважающее" КБ клуб. Сейчас затребуют текст решения, юристы будут искать какие-то нестыковки, а все утюги будут верещать о заговоре и "как убивали Спартак". Но есть нюанс: в эту игру можно играть вдвоем. Многие судьи могут ополчиться и судить Спартак строго по правилам, а тогда у истеричного клуба уже не будет шансов.
Комментарий удален модератором
ОтветАндрей Ткаченко
Комментарий удален модератором
Это тушинская методичка.
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