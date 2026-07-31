«Спартак» запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка. После его получения у клуба будет 7 дней на апелляцию

«Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС об отказе в переигровке матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».
Ранее московский клуб подал протест с требованием переигровки в связи с «нарушением правил игры». Красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 по пенальти)
На 98-й минуте игры форвард петербуржцев Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».
КДК принял решение отказать в удовлетворении протеста «Спартака».
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, москвичи имеют право на апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения КДК. После получения текста у красно-белых будет 7 дней для обращения в апелляционный комитет РФС.
«КДК получил от ФК «Спартак» запрос на полный текст решения по Суперкубку», – сообщили в пресс-службе РФС.
Комментарии
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Когда все уже подумали, что истерика закончилась, они решили устроить ещё одну! 😂
Технически я их понимаю, за что они пытаются зацепиться, что это не судья принял решение.
Но, даже если и так и какой-нибудь CAS признает что буковка регламента была нарушена, это все равно маразм переигрывать из-за этого матч