  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мудрик о возвращении после бана: «Это был самый сложный период в моей карьере. Я утверждал с самого начала, что никогда намеренно не принимал запрещенных веществ»

0
Мудрик о возвращении после бана: «Это был самый сложный период в моей карьере. Я утверждал с самого начала, что никогда намеренно не принимал запрещенных веществ»
Мудрик о возобновлении карьеры: благодарен всем за поддержку.

Михаил Мудрик прокомментировал завершение его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«После длительной борьбы наложенный на меня четырехлетний запрет был отменен, и я могу немедленно возобновить свою карьеру.

Я благодарен за то, что этот процесс подошел к концу, что мне разрешили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть вперед. Это был самый сложный период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Моя приверженность честной борьбе и представлению своего клуба и страны со всем профессионализмом и всей честностью всегда была для меня очень важна.

Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим товарищам по команде и болельщикам «Челси», которые поддерживали меня на протяжении всего этого времени.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить свою команду юристов и всех, кто помогал мне, за их неустанную работу над моим делом.

Сейчас я сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневных усердных тренировках и том, чтобы вносить положительный вклад на поле. Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы в своей карьере», – написал украинец.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35511 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Михаила Мудрика
logoМихаил Мудрик
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoдопинг
logoСборная Украины по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Как представлю, как он страдал по ресторанам, залам и курортам на зарплате Челси эти два года, становится больно на душе. 🤭
ОтветАкер
Как представлю, как он страдал по ресторанам, залам и курортам на зарплате Челси эти два года, становится больно на душе. 🤭
Комментарий удален модератором
ОтветВратарский угол
Комментарий удален модератором
Не переживай, Миша, все твои мучения позади. Для тебя даже Гарначо продали, жги.
Головная боль Челси.
ОтветCCCP{{BOOM}}
Головная боль Челси.
Может получится куда-нибудь в аренду спихнуть. На крайняк Страсбур, если согласится.
В футболе Алонсо крайкам по типу Мудрика места нет, даже будь он в своей лучшей форме.
Принимал несознательно, хотя и ненамеренно.
Мисша не виноват, ему подсунули
Сознательно и намеренно - понятия очень зыбкие))
Зависят от сознания в первую очередь.
Гоните это посмешище из команды
Профессионал никогда не будет откровенно употреблять, либо он не знал, либо он д.....
Мудрик намудрил
хз, пусть пробует, чем черт не шутит, а вдруг....ну хотя бы как игрок ротации...и по меньше политоты.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» о допуске Мудрика: «Миша намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как их следы попали в его организм. Он вел себя профессионально и стойко»
Мудрик допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA. Вингер «Челси» не играл с 2024-го из-за нарушения антидопинговых правил
Гендиректор «Шахтера» об отстранении Мудрика за допинг: «Мы потеряем 30 млн евро бонусов, если Михаил не будет играть. Все верят, что история завершится как можно скорее»
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Эта ситуация не должна затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 1,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»