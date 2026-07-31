Мудрик о возвращении после бана: «Это был самый сложный период в моей карьере. Я утверждал с самого начала, что никогда намеренно не принимал запрещенных веществ»

Мудрик о возобновлении карьеры: благодарен всем за поддержку.

Михаил Мудрик прокомментировал завершение его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«После длительной борьбы наложенный на меня четырехлетний запрет был отменен, и я могу немедленно возобновить свою карьеру.

Я благодарен за то, что этот процесс подошел к концу, что мне разрешили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть вперед. Это был самый сложный период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Моя приверженность честной борьбе и представлению своего клуба и страны со всем профессионализмом и всей честностью всегда была для меня очень важна.

Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим товарищам по команде и болельщикам «Челси », которые поддерживали меня на протяжении всего этого времени.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить свою команду юристов и всех, кто помогал мне, за их неустанную работу над моим делом.

Сейчас я сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневных усердных тренировках и том, чтобы вносить положительный вклад на поле. Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы в своей карьере», – написал украинец.