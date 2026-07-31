«Зенит» попытается подписать Головина до закрытия этого окна. Семак и Зырянов одобрили кандидатуру хавбека «Монако» (Анар Ибрагимов)

Головин может стать игроком «Зенита».

«Зенит » все еще может сделать предложение «Монако » по Александру Головину .

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, петербуржцы попытаются подписать хавбека в это трансферное окно, которое закроется во Франции в конце августа, а в России – 10 сентября.



Кандидатура 30-летнего игрока давно одобрена главным тренером Сергеем Семаком и председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым . Вопрос заключается в том, сумеют ли клубы договориться о сумме трансфера, а сам Головин – с петербургским клубом по зарплате.

В прошлом сезоне россиянин провел 25 матчей в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

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