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  4. «Зенит» попытается подписать Головина до закрытия этого окна. Семак и Зырянов одобрили кандидатуру хавбека «Монако» (Анар Ибрагимов)

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«Зенит» попытается подписать Головина до закрытия этого окна. Семак и Зырянов одобрили кандидатуру хавбека «Монако» (Анар Ибрагимов)
Головин может стать игроком «Зенита».

«Зенит» все еще может сделать предложение «Монако» по Александру Головину.

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, петербуржцы попытаются подписать хавбека в это трансферное окно, которое закроется во Франции в конце августа, а в России – 10 сентября.

Кандидатура 30-летнего игрока давно одобрена главным тренером Сергеем Семаком и председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым. Вопрос заключается в том, сумеют ли клубы договориться о сумме трансфера, а сам Головин – с петербургским клубом по зарплате.

В прошлом сезоне россиянин провел 25 матчей в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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Головин забил за «Монако» в товарищеском матче – вонзил против «Серкль Брюгге» 📹

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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головин уже столько раз переходил в зенит что пора проводить прощальный матч
ОтветArnold224315
головин уже столько раз переходил в зенит что пора проводить прощальный матч
Легенда Зенита)
Если Зенит сумеет договориться с Реалом, а сам Мбапе с Зенитом по зарплате, то с Семаком и Зыряновом тоже вопрос уладят.
ОтветToliatti
Если Зенит сумеет договориться с Реалом, а сам Мбапе с Зенитом по зарплате, то с Семаком и Зыряновом тоже вопрос уладят.
«Зачем ему это? Лучше в условном Брайтоне играть!» (с) Комментаторы спортса на этой ветке :)
Ответandrew.p
«Зачем ему это? Лучше в условном Брайтоне играть!» (с) Комментаторы спортса на этой ветке :)
Если бы, да как бы (с) Авторы новостей спортса
Эх, Головина в 30 лет уже не купит команды вроде Реала/Барсы/ПСЖ/Сити. Так что вполне логично возвращение на жирный контракт в РПЛ. Какой смысл гонять в безтрофейном Монако дальше, когда можно дома на жирном контракте с Зенитом еще пару титулов взять.
Ответdreamstep
Эх, Головина в 30 лет уже не купит команды вроде Реала/Барсы/ПСЖ/Сити. Так что вполне логично возвращение на жирный контракт в РПЛ. Какой смысл гонять в безтрофейном Монако дальше, когда можно дома на жирном контракте с Зенитом еще пару титулов взять.
Ну как минимум в том, что даже Зенит не сможет платить ему столько, сколько Монако. У него я так понимаю зп 4 ляма Евро без налогов вообще.
Ответdreamstep
Эх, Головина в 30 лет уже не купит команды вроде Реала/Барсы/ПСЖ/Сити. Так что вполне логично возвращение на жирный контракт в РПЛ. Какой смысл гонять в безтрофейном Монако дальше, когда можно дома на жирном контракте с Зенитом еще пару титулов взять.
Лучше пенсию встречать в Монако)))
Жаль если перейдет. Если еще сезон отыграет в Монако - войдет в топ-10 игроков за всю (!) историю Монако по числу матчей. Думаю в топ чемпионатах таких прецедентов у нас не было.
Ответidemidov
Жаль если перейдет. Если еще сезон отыграет в Монако - войдет в топ-10 игроков за всю (!) историю Монако по числу матчей. Думаю в топ чемпионатах таких прецедентов у нас не было.
Мостовой в Сельте.
Ответidemidov
Жаль если перейдет. Если еще сезон отыграет в Монако - войдет в топ-10 игроков за всю (!) историю Монако по числу матчей. Думаю в топ чемпионатах таких прецедентов у нас не было.
Онопко возможно
Возрастной, дорогой при покупке и по личке . И зачем это Зениту, в надежде на второго Зырянова по игре и длительности выступления за Зенит ?
ОтветДок Аксель
Возрастной, дорогой при покупке и по личке . И зачем это Зениту, в надежде на второго Зырянова по игре и длительности выступления за Зенит ?
Это плеймейкер с паспортом рф. В условиях нарастающего лимита и того, что замену Клаудиньо так и не смогли найти, вариант не самый плохой. Глушенков как мы видим играть 10-ку не может, ему лучше на фланге. А иностранцы этого профиля будут стоить очень дорого и вряд ли поедут.
ОтветAndre Remati
Это плеймейкер с паспортом рф. В условиях нарастающего лимита и того, что замену Клаудиньо так и не смогли найти, вариант не самый плохой. Глушенков как мы видим играть 10-ку не может, ему лучше на фланге. А иностранцы этого профиля будут стоить очень дорого и вряд ли поедут.
В середине поля у Зенита есть кому играть и в ротации находятся толковые игроки. Если Карпукаса не купят, то Васильев сыграть может опорника Сантос закрыть позицию. А так есть и очень перспективный Кондаков, Педро стал больше играть в середине с Венделом, два Джона ещё прибавит. А Головин Зениту дорого обойдётся по деньгам и он сейчас не тот Саша 8-10 летней давности.
Голова иди в ЦСКА
Не нужен он Зениту.
ОтветДмитрий9779
Не нужен он Зениту.
Нужен, но свободным или в пределах 5 млн. Платить больше за 30 летнего - это деньги на ветер и суицид по соблюдению ФФП.
ОтветГазовая атака секты
Нужен, но свободным или в пределах 5 млн. Платить больше за 30 летнего - это деньги на ветер и суицид по соблюдению ФФП.
А какое наказание за нарушение Ффп?
Даже не знаю, хорошо это, или нет для Зенита?
Головин с детства болел за Зенит, кстати. Интересно было бы посмотреть, но вряд ли он нужен Зениту
Передайте Семаку и Зырянову - я тоже одобряю! Могут покупать.
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