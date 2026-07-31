«Зенит» попытается подписать Головина до закрытия этого окна. Семак и Зырянов одобрили кандидатуру хавбека «Монако» (Анар Ибрагимов)
Головин может стать игроком «Зенита».
«Зенит» все еще может сделать предложение «Монако» по Александру Головину.
По информации инсайдера Анара Ибрагимова, петербуржцы попытаются подписать хавбека в это трансферное окно, которое закроется во Франции в конце августа, а в России – 10 сентября.
Кандидатура 30-летнего игрока давно одобрена главным тренером Сергеем Семаком и председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым. Вопрос заключается в том, сумеют ли клубы договориться о сумме трансфера, а сам Головин – с петербургским клубом по зарплате.
В прошлом сезоне россиянин провел 25 матчей в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Головин забил за «Монако» в товарищеском матче – вонзил против «Серкль Брюгге» 📹
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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