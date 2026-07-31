Бабич о сезоне: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Давление присутствует всегда»

Бабич: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство.

Защитник «Спартака » Срджан Бабич заявил, что московский клуб всегда ставит перед собой задачу бороться за чемпионство.

В первом туре РПЛ красно-белые разгромили «Родину» (3:0). Во втором туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа.

«Если ты играешь за «Спартак», то давление присутствует всегда.

Не могу сказать, являемся ли мы главными претендентами на титул, но «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, – сказал Бабич.