Бабич о сезоне: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Давление присутствует всегда»
Бабич: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство.
Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что московский клуб всегда ставит перед собой задачу бороться за чемпионство.
В первом туре РПЛ красно-белые разгромили «Родину» (3:0). Во втором туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа.
«Если ты играешь за «Спартак», то давление присутствует всегда.
Не могу сказать, являемся ли мы главными претендентами на титул, но «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, – сказал Бабич.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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