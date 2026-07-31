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  4. Мусаев о форвардах «Краснодара»: «Кордоба вернется до 10 августа, он восстанавливается в Барселоне. Использовать его вместе с Воробьевым вполне возможно»

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Мусаев о форвардах «Краснодара»: «Кордоба вернется до 10 августа, он восстанавливается в Барселоне. Использовать его вместе с Воробьевым вполне возможно»
Мусаев: Кордоба вернется к 10 августа, их с Воробьевым можно использовать вместе.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что нападающий Джон Кордоба вернется в клуб до 10 августа.

Колумбиец получил травму бедра в матче группового этапа ЧМ‑2026 против команды Ганы (1:0).

– Джон сейчас проходит восстановление в Барселоне, делает все необходимое для того, чтобы вернуться после травмы. С 1 по 10 августа он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки и пройдет определенные тесты и МРТ.

– С приходом Воробьева у «Краснодара» два сильных форварда. Может ли быть такая ситуация, что вы рассмотрите игру в два форварда? Видите ли вы какую‑то дополнительную роль у него, не только в роли центрального нападающего?

– Дмитрий – наш воспитанник, мы работали вместе в молодежной команде. В «Оренбурге», где он играл и впервые заявил о себе, он играл на фланге.

И мы тоже говорили с ним об этом, у него есть опыт игры и понимание позиции на фланге. Несомненно, мы рассмотрим эту опцию, по возвращению Джона мы можем играть и в два нападающих, и Воробьев может играть на позиции «десятки», и на позиции флангового нападающего.

Когда Джон будет на 100% готов, это добавит нашей команде вариативности и, может быть, получатся интересные сочетания, и вполне возможно совместное использование Воробьева и Кордобы, – заявил Мусаев на пресс‑конференции.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДмитрий Воробьев
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