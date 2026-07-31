ЭСК поддержала красную Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Удар рукой в лицо Боселли без попытки борьбы за мяч. Это удаление за агрессивное поведение»

ЭСК поддержала удаление Рожкова за фол на Боселли.

ЭСК РФС поддержала решение об удалении Ильи Рожкова в игре против «Краснодара» (1:3) в 1-м туре РПЛ .

Защитник «Рубина» получил прямую красную карточку на 18‑й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев за удар локтем в лицо Хуану Мануэлю Боселли в центре поля. Главный арбитр встречи Артем Чистяков принял решение об удалении после консультации с ВАР и изучения повтора. Футболисту «Краснодара диагностировали перелом носа.

Позднее казанский клуб попросил комиссию изучить эпизод с удалением своего игрока.

«Судья правильно удалил с поля игрока «Рубина » Илью Рожкова после видеопросмотра.

Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.

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