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  4. ЭСК поддержала красную Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Удар рукой в лицо Боселли без попытки борьбы за мяч. Это удаление за агрессивное поведение»

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ЭСК поддержала красную Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Удар рукой в лицо Боселли без попытки борьбы за мяч. Это удаление за агрессивное поведение»
ЭСК поддержала удаление Рожкова за фол на Боселли.

ЭСК РФС поддержала решение об удалении Ильи Рожкова в игре против «Краснодара» (1:3) в 1-м туре РПЛ

Защитник «Рубина» получил прямую красную карточку на 18‑й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев за удар локтем в лицо Хуану Мануэлю Боселли в центре поля. Главный арбитр встречи Артем Чистяков принял решение об удалении после консультации с ВАР и изучения повтора. Футболисту «Краснодара диагностировали перелом носа.

Позднее казанский клуб попросил комиссию изучить эпизод с удалением своего игрока. 

«Судья правильно удалил с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра.

Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoИлья Рожков
ЭСК РФС
logoКраснодар
видеоповторы
Артем Чистяков судья
logoсудьи
logoХуан Мануэль Боселли

Комментарии

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Та что красная очевидная и так понятно было, а что бред полный, Кордоба получает 2 матча за мат, который скрытно сняли на испанском, а этот матом судью на русском кроет в прямом эфире и получает 100к штрафа. Вот это последовательное судейство, а вы и дальше пишите про выдуманную лояльность к Краснодару
А были сомнения?
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