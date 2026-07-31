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  4. Мудрик допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA. Вингер «Челси» не играл с 2024-го из-за нарушения антидопинговых правил

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Мудрик допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA. Вингер «Челси» не играл с 2024-го из-за нарушения антидопинговых правил
Дисквалификация Мудрика завершена.

Михаил Мудрик получил возможность снова играть в футбол на профессиональном уровне.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вингер «Челси» признал совершение вменяемых ему нарушений антидопинговых правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

«22 октября 2024 года господин Мудрик был подвергнут внесоревновательному допинг-контролю, в ходе которого в его пробе была обнаружена низкая концентрация мельдония – запрещенного вещества. FA уведомила господина Мудрика об этом результате 4 декабря 2024 года и наложила на него временное отстранение. 23 мая 2025 года FA предъявила ему обвинения в нарушении антидопинговых правил по пунктам 3 и 4 Антидопинговых правил 2024 года.

С 7 по 9 января 2026 года состоялись слушания при участии независимой регулятивной комиссии. Комиссия признала господина Мудрика виновным в выявленных нарушениях и назначила ему четырехлетний период дисквалификации. После этого Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

С тех пор в Технический документ WADA (TD2027MRL) были внесены изменения, которые, хотя и не имеют обратной силы, означают, что если бы проба Мудрика была взята сегодня, то концентрация мельдония в ней не была бы зарегистрирована и никаких нарушений не возникло бы.

С учетом такого развития событий и других обстоятельств дела FA и господин Мудрик при согласии WADA урегулировали апелляционное производство в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса и пунктом 90 Антидопинговых правил 2024 года», – говорится в сообщении Футбольной ассоциации Англии.

Мудрик больше не считается дисквалифицированным и может немедленно вернуться к участию в соревнованиях.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
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Комментарии

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так вот почему Челси продал Гарначо, освобождал позицию под проверенного топаря. С возвращением легенду, порви их всех там!
ОтветStreetbor
так вот почему Челси продал Гарначо, освобождал позицию под проверенного топаря. С возвращением легенду, порви их всех там!
Как бы смешно это не было, но даже Мудрик, даже после двух лет без футбола, будет лучше аргентинского бревна
ОтветS. Moon
Как бы смешно это не было, но даже Мудрик, даже после двух лет без футбола, будет лучше аргентинского бревна
Факт )
Главный летний трансфер Челси. Его дисквалификация - главная причина провала прошлого сезона.
ОтветАкер
Главный летний трансфер Челси. Его дисквалификация - главная причина провала прошлого сезона.
Мудрик - главный трансфер Челси в 21 веке, не меньше.
ОтветИван Лапин
Мудрик - главный трансфер Челси в 21 веке, не меньше.
Думаю, за последние лет 50. Возможно, больше, но это не точно.
Господин Мудрик🤣
ОтветТимур Гарипов
Господин Мудрик🤣
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ОтветStonedJesus
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Дебилы ****! Соответствуешь крылатой фразе)))
Всё, Челси не контрится
Ну все, берегись АПЛ, звезда Челси идет за рекордом Холанда (возможно заблудится и придет за новой дозой)
А что молчат самуэльсон ? норги ? Это журналист к еоторый расследовал допино в РФ? Обычно же визжат про допинг как сукчи на вязке
Поздравляю Страсбург с усилением.
Второй GOAT после Антони возвращается! Легенда Челси, ждем вывода номера!
Ответnoyneim
Второй GOAT после Антони возвращается! Легенда Челси, ждем вывода номера!
Челси выведет номер Мудрика не дожидаясь окончания его карьеры.
Роджерс сейчас: ТВОЮ МАААТЬ!!!😩😖😫
ОтветS. A.
Роджерс сейчас: ТВОЮ МАААТЬ!!!😩😖😫
Гиттенс наверно больше расстроился
Трамп позвонил, однозначно. Не зря Зеленский недавно в США съездил.
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