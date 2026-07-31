Мудрик допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA. Вингер «Челси» не играл с 2024-го из-за нарушения антидопинговых правил

Дисквалификация Мудрика завершена.

Михаил Мудрик получил возможность снова играть в футбол на профессиональном уровне.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вингер «Челси » признал совершение вменяемых ему нарушений антидопинговых правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

«22 октября 2024 года господин Мудрик был подвергнут внесоревновательному допинг-контролю, в ходе которого в его пробе была обнаружена низкая концентрация мельдония – запрещенного вещества. FA уведомила господина Мудрика об этом результате 4 декабря 2024 года и наложила на него временное отстранение. 23 мая 2025 года FA предъявила ему обвинения в нарушении антидопинговых правил по пунктам 3 и 4 Антидопинговых правил 2024 года.

С 7 по 9 января 2026 года состоялись слушания при участии независимой регулятивной комиссии. Комиссия признала господина Мудрика виновным в выявленных нарушениях и назначила ему четырехлетний период дисквалификации. После этого Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

С тех пор в Технический документ WADA (TD2027MRL) были внесены изменения, которые, хотя и не имеют обратной силы, означают, что если бы проба Мудрика была взята сегодня, то концентрация мельдония в ней не была бы зарегистрирована и никаких нарушений не возникло бы.

С учетом такого развития событий и других обстоятельств дела FA и господин Мудрик при согласии WADA урегулировали апелляционное производство в соответствии со статьей 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса и пунктом 90 Антидопинговых правил 2024 года», – говорится в сообщении Футбольной ассоциации Англии.

Мудрик больше не считается дисквалифицированным и может немедленно вернуться к участию в соревнованиях.