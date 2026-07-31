Мозес из «Краснодара» перешел в «Левадиакос»
Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид продолжит карьеру в Греции.
23-летний футболист из Нигерии перешел в «Левадиакос».
Греческий клуб не сообщил о формуле трансфера вингера. «Краснодар» пока не делал заявлений.
В сезоне-2025/26 Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах РПЛ, Его подробная статистика – здесь.
Фото: levadiakosfc.gr
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35739 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Левадиакоса»
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Но жаль что это скорее всего игрок Нанта ( они Аугусто быкам продали не так давно), у которого опыт лишь во французском ФНЛ (Лига2), Бенхаттаб, 23 года, по нарезкам он только в контратаку бегает в стиле Шапи, справа, и не ясно каков он в позиционных атаках
но вообще парень, конечно, ужасно деревянный, очень низкого уровня игрок.
вот от таких легионеров надо избавляться и давать своим ребятам играть. хуже явно не будет.