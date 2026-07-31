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Мозес из «Краснодара» перешел в «Левадиакос»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид продолжит карьеру в Греции.

23-летний футболист из Нигерии перешел в «Левадиакос».

Греческий клуб не сообщил о формуле трансфера вингера. «Краснодар» пока не делал заявлений.

В сезоне-2025/26 Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах РПЛ, Его подробная статистика – здесь.

Фото: levadiakosfc.gr

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Левадиакоса»
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Комментарии

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Ответnormangate
Ура
Слава Богу!
Спасибо за победный дубль в ворота Пари НН в чемпионский сезон!
Ответimadolta fukato
Спасибо за победный дубль в ворота Пари НН в чемпионский сезон!
И важный гол Ростову
Освобождают место под нового вингера, вот только кто будет из всех слухов, пока не понятно.
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
Освобождают место под нового вингера, вот только кто будет из всех слухов, пока не понятно.
Прям всех темненьких низкосортных игроков раскидали и все вингеры. Мозес, Олусегун, Густаво. Ну и хорошего но не молодого Са не продлили. Итого в составе только 1 чистый вингер Батчи и универсальный Бочелли. Видимо точно нащупали трансфер вингера.
Но жаль что это скорее всего игрок Нанта ( они Аугусто быкам продали не так давно), у которого опыт лишь во французском ФНЛ (Лига2), Бенхаттаб, 23 года, по нарезкам он только в контратаку бегает в стиле Шапи, справа, и не ясно каков он в позиционных атаках
ОтветМаксим Прокофьев
Прям всех темненьких низкосортных игроков раскидали и все вингеры. Мозес, Олусегун, Густаво. Ну и хорошего но не молодого Са не продлили. Итого в составе только 1 чистый вингер Батчи и универсальный Бочелли. Видимо точно нащупали трансфер вингера. Но жаль что это скорее всего игрок Нанта ( они Аугусто быкам продали не так давно), у которого опыт лишь во французском ФНЛ (Лига2), Бенхаттаб, 23 года, по нарезкам он только в контратаку бегает в стиле Шапи, справа, и не ясно каков он в позиционных атаках
А мне из слов Мусаева на пресс-конференции показалось, что этого парня точно не будет, да и быть не могло. Если и возьмут, то сразу в основу, как я понял. Здесь явно не тот случай.
забил несколько важных голов, свой вклад в чемпионство внёс!

но вообще парень, конечно, ужасно деревянный, очень низкого уровня игрок.
вот от таких легионеров надо избавляться и давать своим ребятам играть. хуже явно не будет.
Ушел талисман команды. Футбольных навыков ему не хватало, это факт, но в чемпионстве он сыграл свою роль. Так что навсегда в истории клуба, красавчик!
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