Макси Родригес о Ямале и Месси: «Ламин – звезда, не по годам зрелый футболист. Но нельзя его сравнивать с человеком, который играет уже 20 лет и участвовал в пяти ЧМ»
Макси Родригес считает, что Ламина Ямаля не стоит сравнивать с Лионелем Месси.
Бывший полузащитник сборной Аргентины Макси Родригес объяснил, почему не стоит сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.
– Сможет ли Ламин Ямаль приблизиться к уровню [Месси и Марадоны]?
– Он звезда. То, что он делает, невероятно. Но нельзя сравнивать ребенка, который только начинает карьеру, с человеком, который играет уже двадцать лет и участвовал в пяти чемпионатах мира.
Ламин великолепен, он не по годам зрелый футболист. Будет здорово увидеть в финале [ЧМ-2026] опытного игрока и того, кого многие считают его преемником. Нам не следует сравнивать, мы должны просто наслаждаться им. Испания будет наслаждаться им еще очень долго, – сказал Родригес.
