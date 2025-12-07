Геннадий Орлов: «Динамо» подошел бы Черчесов. У него есть победный опыт, необходимый менталитет. Точно не прогадают, если назначат»

Орлов: «Динамо» подошел бы Черчесов.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Динамо» подошел бы Станислав Черчесов.

«Несколько слов о дерби «Спартак» — «Динамо». Думаю, оба клуба сейчас начнут поиски главных тренеров. Что касается бело-голубых, то, на мой взгляд, им подошел бы Станислав Черчесов.

Он здорово сработал в «Ахмате», вытащил команду из зоны вылета. Грозненцы сейчас вообще-то восьмые, а бело-голубые — только 10-е. И потом: у Черчесова есть победный опыт, необходимый менталитет. Он же выигрывал чемпионаты Венгрии и Польши.

Ну и, конечно, сборная России при нем удачно сыграла на домашнем чемпионате мира. Разве это не аргументы? Считаю, если сейчас «Динамо» сделает ставку на этого специалиста, то не прогадает», – сказал Орлов.