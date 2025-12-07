  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кобелев назвал ошибкой назначение Карпина в «Динамо»: «При Личке боролись за чемпионство. А потом вдруг берут тренера с другой психологией и видением футбола»
57

Кобелев назвал ошибкой назначение Карпина в «Динамо»: «При Личке боролись за чемпионство. А потом вдруг берут тренера с другой психологией и видением футбола»

Андрей Кобелев считает ошибкой назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает ошибкой приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых. 

– 10-е место «Динамо» по итогам первой части сезона – катастрофа?

– Нет. Но это отдельный разговор.

– А можно коротко: почему вы не считаете это провалом?

– Ну... Я об этом говорил еще с начала чемпионата.

– «Динамо» изначально ошиблось, пригласив Валерия Карпина?

– Конечно.

– И вы сразу понимали, что при Карпине «Динамо» не будет бороться за высокие места?

– Не то что бы понимал. Я об этом вообще-то открыто говорил! Просто необходимо тренера подбирать под команду, понимаете? «Динамо» – не «Манчестер Сити». Москвичи не могут позволить себе подбирать игроков под тренера. Все наоборот.

– Поясните, пожалуйста.

– Два года подряд «Динамо» при Личке боролось за чемпионство и медали. Так? А потом вдруг берут тренера с абсолютно другой психологией, менталитетом и другим видением футбола. Сегодня я слышу, что в команду хотят пригласить российского специалиста, который уже был в «Динамо». На мой взгляд, это тоже путь в никуда.

– Считаете, что Станислав Черчесов не поможет бело-голубым?

– Это вы назвали фамилию, а не я.

– По-вашему, надо искать иностранца?

– Я говорю о том, что на первый план должны выходить компетентные люди. В футболе необходимо разбираться. Если ты в нем не разбираешься, то лучше к нему не прикасаться, – отметил Кобелев.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1469 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoАндрей Кобелев
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Макаров: «Буду просить уйти из «Динамо» при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры – ноль респекта и уважения»
6 декабря, 17:10
Писарев о «Динамо»: «Карпин не рассматривал Гусева в штаб, но его попросили оставить Ролана. Солидный клуб должен был уволить Гусева»
5 декабря, 15:25
Сезон, когда «Динамо» вылетело: как это было
4 декабря, 20:50
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»
4 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
19 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
29 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
42 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:00
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00