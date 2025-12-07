Кобелев назвал ошибкой назначение Карпина в «Динамо»: «При Личке боролись за чемпионство. А потом вдруг берут тренера с другой психологией и видением футбола»

Андрей Кобелев считает ошибкой назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает ошибкой приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

– 10-е место «Динамо» по итогам первой части сезона – катастрофа?

– Нет. Но это отдельный разговор.

– А можно коротко: почему вы не считаете это провалом?

– Ну... Я об этом говорил еще с начала чемпионата.

– «Динамо» изначально ошиблось, пригласив Валерия Карпина?

– Конечно.

– И вы сразу понимали, что при Карпине «Динамо» не будет бороться за высокие места?

– Не то что бы понимал. Я об этом вообще-то открыто говорил! Просто необходимо тренера подбирать под команду, понимаете? «Динамо» – не «Манчестер Сити». Москвичи не могут позволить себе подбирать игроков под тренера. Все наоборот.

– Поясните, пожалуйста.

– Два года подряд «Динамо» при Личке боролось за чемпионство и медали. Так? А потом вдруг берут тренера с абсолютно другой психологией, менталитетом и другим видением футбола. Сегодня я слышу, что в команду хотят пригласить российского специалиста, который уже был в «Динамо». На мой взгляд, это тоже путь в никуда.

– Считаете, что Станислав Черчесов не поможет бело-голубым?

– Это вы назвали фамилию, а не я.

– По-вашему, надо искать иностранца?

– Я говорю о том, что на первый план должны выходить компетентные люди. В футболе необходимо разбираться. Если ты в нем не разбираешься, то лучше к нему не прикасаться, – отметил Кобелев.