Макаров о результатах «Динамо»: «Первая часть сезона провальная. Большая потеря очков, так быть не должно»

Денис Макаров: у «Динамо» первая часть сезона провальная, так быть не должно.

Денис Макаров назвал провальной первую часть сезон Мир РПЛ для «Динамо ». Бело-голубые набрали 21 очко после 18 матчей и занимают 10-е место в таблице чемпионата России.

«На самом деле не очень для клуба. Большая потеря очков. На каком месте сейчас идем, так не должно быть.

Первая часть провальная полностью. Мы этому не рады, но есть вторая часть, чтобы исправлять», – сказал Макаров.