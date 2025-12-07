Боселли забил 20-й гол за «Пари НН» и делит 1-е место в истории клуба по мячам в РПЛ. Хавбек забил больше половины голов клуба в сезоне
Хуан Боселли забил 20-й гол за «Пари НН» в РПЛ и догнал Николая Калинского.
Полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли реализовал пенальти в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0, перерыв), забив свой 20-й гол за клуб в Мир РПЛ.
Таким образом, Боселли догнал рекордсмена клуба Николая Калинского, на счету которого также 20 мячей. Кроме того, уругвайский хавбек забил больше половины голов «Пари НН» в этом сезоне чемпионата России (7 из 12).
Боселли проводит третий сезон в нижегородском клубе, для Калинского это пятый сезон.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1105 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости