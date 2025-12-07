Боселли забил 20-й гол за «Пари НН» и делит 1-е место в истории клуба по мячам в РПЛ. Хавбек забил больше половины голов клуба в сезоне

Хуан Боселли забил 20-й гол за «Пари НН» в РПЛ и догнал Николая Калинского.

Полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли реализовал пенальти в матче против махачкалинского «Динамо » (1:0 , перерыв), забив свой 20-й гол за клуб в Мир РПЛ .

Таким образом, Боселли догнал рекордсмена клуба Николая Калинского, на счету которого также 20 мячей. Кроме того, уругвайский хавбек забил больше половины голов «Пари НН » в этом сезоне чемпионата России (7 из 12).

Боселли проводит третий сезон в нижегородском клубе, для Калинского это пятый сезон.