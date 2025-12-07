«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Боселли забил с пенальти, Табидзе удалили

«Динамо» Махачкала проиграло «Пари НН».

«Динамо » Махачкала уступило «Пари НН » (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джемал Табидзе получил прямую красную карточку на 20-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил с пенальти на 37-й минуте.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ