  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Боселли забил с пенальти, Табидзе удалили
43

«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Боселли забил с пенальти, Табидзе удалили

«Динамо» Махачкала проиграло «Пари НН».

«Динамо» Махачкала уступило «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джемал Табидзе получил прямую красную карточку на 20-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил с пенальти на 37-й минуте.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 11:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
0 - 1
Пари НН
Матч окончен
Зинович
90’
+2’
Мастури
90’
+1’
90’
+1’
Шнапцев
90’
Сифас
89’
Грулев   Майга
Хоссейннежад   Зинович
88’
88’
Боселли   Сифас
88’
Коледин
Сундуков   Миро
82’
76’
Царукян   Александров
70’
Олусегун
Мубарик   Кагермазов
46’
46’
Ермаков   Царукян
Агаларов   Мрезиг
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Боселли
Глушков
36’
Табидзе
20’
11’
Ермаков
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Шумахов, Аларкон, Сундуков, Глушков, Мубарик, Аззи, Хоссейннежад, Мастури, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Зинович, Джабраилов, Шихалиев, Магомедов, Миро, Сердеров, Будунов, Волк, Кагермазов, Мрезиг, Гаджиев
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Ермаков, Боселли, Олусегун, Грулев
Запасные: Лукьянов, Александров, Чистяков, Царукян, Майга, Сифас, Кастильо, Калинский, Кошкин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1092 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoПари НН
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoДжемал Табидзе
logoХуан Мануэль Боселли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
36 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
56 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
15 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
28 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
50 минут назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22