Матч окончен
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Боселли забил с пенальти, Табидзе удалили
«Динамо» Махачкала проиграло «Пари НН».
«Динамо» Махачкала уступило «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Анжи-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Джемал Табидзе получил прямую красную карточку на 20-й минуте. Хуан Мануэль Боселли забил с пенальти на 37-й минуте.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 11:00, Анжи-Арена
Завершен
0 - 1
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости