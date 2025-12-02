  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Федотов о рукопожатии судей и тренеров: «Судей ненавидят все – тренеры, игроки. Они не друзья. Это скрытая ненависть за улыбкой»
11

Экс-арбитр Федотов о рукопожатии судей и тренеров: «Судей ненавидят все – тренеры, игроки. Они не друзья. Это скрытая ненависть за улыбкой»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче Мир РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).

«Сложный матч для Левникова, но он все верно сделал. На 15-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Игрок «Балтики» врывался в штрафную и в воздухе почувствовал легкое прикосновение.

На 30-й минуте Левников верно и самостоятельно показал прямую красную карточку Манелову. На 33-й – показал желтую Талалаеву, а затем и прямую красную за жест в сторону резервного арбитра, которого он послал в далекое эротическое путешествие. Здесь молодец резервный, что увидел и не промолчал.

И снова вспоминаем про рукопожатия тренеров и арбитров перед матчами. Не надо этого делать. Не понимаю, почему департамент этого не видит.

Судей ненавидят все – тренеры, игроки. Они не друзья. Игроки высказываются на эту тему постоянно. Зачем это нужно? Я бы просто сказал: «Я не буду подавать руку».

Если тренер хочет пожать руку, пусть подходит после игры и благодарит за работу. А до игры зачем? Еще и в обязательном порядке. Это скрытая ненависть за улыбкой.

По мне, должно быть самолюбие у судей. Их никто не любит, и кто бы что ни говорил – все хорошие, только когда выигрывают. Сегодня люди такие, завтра – другие», – сказал Игорь Федотов.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33492 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
