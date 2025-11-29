  • Спортс
  Александр Мостовой: «Спартак» спокойно обыграет «Балтику». Решают футболисты на поле, а они сильнее у красно-белых. Не важно, кто стоит на бровке»
Александр Мостовой: «Спартак» спокойно обыграет «Балтику». Решают футболисты на поле, а они сильнее у красно-белых. Не важно, кто стоит на бровке»

Александр Мостовой: «Спартак» спокойно обыграет «Балтику», их футболисты сильнее.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен в победе красно-белых над «Балтикой».

Команды сегодня сыграют в матче 17-го тура Мир РПЛ в Калининграде. Игра пройдет в 19:30 по московскому времени.

«Уверен, «Спартак» спокойно и без проблем обыграет «Балтику». Футболисты Талалаева – молодцы, что держатся так высоко, но все-таки уровень игроков «Спартака» гораздо выше.

Не думаю, что «Балтика» способна доставить проблем «Спартаку». Не важно, кто стоит на бровке – все решают футболисты на поле, а они у «Спартака» сильнее, чем у той же «Балтики», – сказал Мостовой.

После 16 туров РПЛ «Спартак», набрав 28 очков, находится на 6-й строчке турнирной таблицы. «Балтика», заработав 29 очков, занимает 5-е место.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25326 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
