ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025-м. До этого только при Газзаеве в 2005-м и Слуцком в 2016-м проводили календарный год так

ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025 году.

ЦСКА не потерпел ни одного поражения на своем поле в рамках Мир РПЛ в 2025 году – 13 побед и 2 ничьи.

Сегодня команда Фабио Челестини обыграла на «ВЭБ Арене» «Оренбург » (2:0).

ЦСКА забил во всех домашних матчах, при этом лишь раз пропустив больше одного гола.

Это третий случай, когда армейцы прошли календарный год без домашних поражений в чемпионате России. Ранее им это удавалось в 2005 году при Валерии Газзаеве и в 2016 году при Леониде Слуцком.