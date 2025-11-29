ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025-м. До этого только при Газзаеве в 2005-м и Слуцком в 2016-м проводили календарный год так
ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025 году.
ЦСКА не потерпел ни одного поражения на своем поле в рамках Мир РПЛ в 2025 году – 13 побед и 2 ничьи.
Сегодня команда Фабио Челестини обыграла на «ВЭБ Арене» «Оренбург» (2:0).
ЦСКА забил во всех домашних матчах, при этом лишь раз пропустив больше одного гола.
Это третий случай, когда армейцы прошли календарный год без домашних поражений в чемпионате России. Ранее им это удавалось в 2005 году при Валерии Газзаеве и в 2016 году при Леониде Слуцком.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
