Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»

Игорь Осинькин считает, что «Сочи» много ошибался в матче с «Крыльями Советов».

«Сочи» уступили по пенальти в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:3, пенальти – 4:5).

«Такое большое количество ошибок… Результат близок к закономерному. Не хотел бы я, чтобы мы играли с таким счетом. Состав не очень сыгран, экспериментальный в какой‑то мере.

Считаю, что мы играли лучше, чем предыдущую кубковую игру. Без характера сейчас нельзя. Надеюсь, что мы будем брать очки в следующих матчах», – сказал главный тренер «Сочи ».