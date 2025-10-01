  • Спортс
  Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»
0

Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»

Игорь Осинькин считает, что «Сочи» много ошибался в матче с «Крыльями Советов».

«Сочи» уступили по пенальти в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:3, пенальти – 4:5).

«Такое большое количество ошибок… Результат близок к закономерному. Не хотел бы я, чтобы мы играли с таким счетом. Состав не очень сыгран, экспериментальный в какой‑то мере.

Считаю, что мы играли лучше, чем предыдущую кубковую игру. Без характера сейчас нельзя. Надеюсь, что мы будем брать очки в следующих матчах», – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
