«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
«Зенит-2» досрочно победил в группе 2 Leon Второй лиги Б.
Команда из Санкт-Петербурга, которую возглавляет Константин Коноплев, разгромила вологодское «Динамо» (3:0) и теперь не опустится ниже первого места по итогам сезона-2025. За четыре тура до конца отрыв от вологодского «Динамо» увеличился до 16 очков.
В следующем матче «Зенит-2» 4 октября сыграет в гостях с «Космосом», вологодское «Динамо» на следующий день встретится на выезде с «Луки-Энергией».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Зенита-2»
