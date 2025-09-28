  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
Видео
2

«Зенит-2» досрочно победил в группе 2 Leon Второй лиги Б.

Команда из Санкт-Петербурга, которую возглавляет Константин Коноплев, разгромила вологодское «Динамо» (3:0) и теперь не опустится ниже первого места по итогам сезона-2025. За четыре тура до конца отрыв от вологодского «Динамо» увеличился до 16 очков.

В следующем матче «Зенит-2» 4 октября сыграет в гостях с «Космосом», вологодское «Динамо» на следующий день встретится на выезде с «Луки-Энергией».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80396 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Зенита-2»
logoЗенит-2
Константин Коноплев
logoВторая лига Б
logoДинамо Вологда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
