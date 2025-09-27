У Гюлера 6 (3+3) очков в 7 матчах сезона Ла Лиги. Хавбек «Реала» забил и ассистировал Мбаппе в дерби с «Атлетико»

Арда Гюлер совершил 6 результативных действий в 7 матчах сезона Ла Лиги.

Полузащитник «Реала » ассистировал Килиану Мбаппе и забил сам в матче против «Атлетико » в 7-м туре Ла Лиги (2:1, первый тайм).

Теперь на счету турецкого футболиста 3 мяча и 3 результативных паса в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

