У Гюлера 6 (3+3) очков в 7 матчах сезона Ла Лиги. Хавбек «Реала» забил и ассистировал Мбаппе в дерби с «Атлетико»
Арда Гюлер совершил 6 результативных действий в 7 матчах сезона Ла Лиги.
Полузащитник «Реала» ассистировал Килиану Мбаппе и забил сам в матче против «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги (2:1, первый тайм).
Теперь на счету турецкого футболиста 3 мяча и 3 результативных паса в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
