Ашраф Хакими: «Футболистов многие используют в своих интересах, мы подвержены рискам. Мой круг общения стал так мал, что я никого туда не впускаю»
Ашраф Хакими считает, что футболисты рискуют, доверяя людям.
В 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Футболисту грозит 15 лет тюрьмы.
«Мы подвержены многим рискам, в том числе из-за попыток девушек сблизиться с нами. Шантаж... Думаю, в мире футбола множество людей, которые используют нас в своих интересах. И если рядом с вами нет нужных людей, с вами случаются подобные вещи.
Я вспоминаю, изменилось ли мое окружение после всего произошедшего – что ж, многое действительно изменилось. Теперь мой круг общения настолько мал, что я никого в него не впускаю», – сказал Хакими в интервью Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
