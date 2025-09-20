Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»

Криштиану Роналду надеется на продолжение победной серии «Аль-Насра».

Сегодня форвард отметился дублем в матче с «Аль-Риядом » (5:1) в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его команда набрала 9 очков из 9 возможных к этому моменту.

«3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!» – написал 40-летний португалец.

У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне