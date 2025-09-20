7

Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»

Криштиану Роналду надеется на продолжение победной серии «Аль-Насра».

Сегодня форвард отметился дублем в матче с «Аль-Риядом» (5:1) в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его команда набрала 9 очков из 9 возможных к этому моменту.

«3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!» – написал 40-летний португалец.

У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoАль-Рияд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне
17сегодня, 19:59
У Феликса 5+1 в 3 матчах в лиге Саудовской Аравии. Хавбек «Аль-Насра» лидирует по системе «гол+пас», у Малкома и Комана по 5 очков
3сегодня, 19:49
Роналду забил 944-й и 945-й голы в карьере – дубль «Аль-Рияду»
72сегодня, 19:37
Главные новости
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
514 минут назад
Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта – в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет
520 минут назад
Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»
837 минут назад
Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды
1242 минуты назадФото
Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, хотя б население Газы перестанет страдать к тому моменту»
1245 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
878сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» – «Атлетик», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
84сегодня, 20:57
Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе – 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы «Милан», «Барселона», а у нас нет «Арташата»?»
59сегодня, 20:55
У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»
19сегодня, 20:43
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» разгромил «Удинезе»
22сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Атланта» Миранчука играет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи – с «Ванкувером»
313 минут назадLive
Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0 с «Удинезе»: «Модрич – пример для подражания, Пулишич – смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»
14 минуты назад
Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»
117 минут назад
Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Разница между игрой на 4-й и 5-й день – это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра»
352 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Лилль», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
7сегодня, 21:05
«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»
1сегодня, 20:59
Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»
9сегодня, 20:52
Энрике о том, считает ли этот «ПСЖ» лучшим в истории: «Меня это не интересует. Это тема для разговоров летом на пляже. Приятно смотреть, с какой радостью команда тренируется»
1сегодня, 20:47
Хаби Алонсо: «Мбаппе играл с «Эспаньолом» скорее как плеймейкер, в новой роли. Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет»
4сегодня, 20:18
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду забил 5 голов «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
9сегодня, 19:56