Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»
Криштиану Роналду надеется на продолжение победной серии «Аль-Насра».
Сегодня форвард отметился дублем в матче с «Аль-Риядом» (5:1) в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его команда набрала 9 очков из 9 возможных к этому моменту.
«3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!» – написал 40-летний португалец.
У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
