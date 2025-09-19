Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку
Артем Дзюба встретился с раскритиковавшим его мальчиком.
Ранее в эфире «Матч ТВ» мальчик заявил, что форвард «Акрона» медленно бегает и обвинил его в поражениях команд.
Спустя несколько дней после выхода видео с комментариями мальчика Дзюба встретился с ним и вручил ему игровую футболку со своей фамилией и номером 22.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
