Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку

Артем Дзюба встретился с раскритиковавшим его мальчиком.

Ранее в эфире «Матч ТВ» мальчик заявил, что форвард «Акрона » медленно бегает и обвинил его в поражениях команд.

Спустя несколько дней после выхода видео с комментариями мальчика Дзюба встретился с ним и вручил ему игровую футболку со своей фамилией и номером 22.