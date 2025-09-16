  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»
10

Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»

Артем Дзюба объяснил свои слова про Криштиану Роналду.

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле». 

«Для меня Криштиану вообще лучший футболист, он великий, как я и говорил. И я хотел сказать, что единственное, в чем его обхожу – я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят.

Просто стараюсь выбрать место, куда пойдет подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», – сказал Дзюба.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8821 голос
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пол Скоулз: «Если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление. Им правда нужно было проиграть «Гримсби», чтобы понять, что Онана недостаточно хорош?»
2 минуты назад
Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если будут заставлять, как в школе, я не получу удовольствия»
1032 минуты назад
Каррагер считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Финал с «Ливерпулем» будет отличным»
38сегодня, 10:27
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
77сегодня, 10:06
«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й
40сегодня, 10:06
Сегодня дедлайн нового сезона Фэнтези ЛЧ! Успейте создать команду
сегодня, 10:00
Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»
28сегодня, 09:47
«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона
15сегодня, 09:10Фото
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти
86сегодня, 08:43
Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры. Два середняка»
38сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими. Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»
521 минуту назад
Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»
47 минут назадФэнтези
«Талалаев зарезал три команды, они потом вылетели. Мое мнение о нем не поменялось. Он мне что, сват или брат?» Канчельскис о тренере «Балтики»
8сегодня, 10:42
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1сегодня, 10:05
«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 09:35
«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 09:28
Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»
19сегодня, 09:24
Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»
11сегодня, 09:03
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
2сегодня, 07:55
«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
6сегодня, 07:40