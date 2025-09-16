Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»
Артем Дзюба объяснил свои слова про Криштиану Роналду.
Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле».
«Для меня Криштиану вообще лучший футболист, он великий, как я и говорил. И я хотел сказать, что единственное, в чем его обхожу – я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят.
Просто стараюсь выбрать место, куда пойдет подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
