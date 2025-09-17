Мостовой о 6-м месте «Зенита»: «Сильная команда, сейчас они отдыхают. Когда надо, соберутся и будут претендовать на чемпионство»
Александр Мостовой оценил 6-е место «Зенита» в Мир РПЛ после 8 туров.
«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом. Сейчас они отдыхают. Когда надо, соберутся. У них сильная команда, которая в конечном итоге будет претендовать на чемпионство», – сказал экс-игрок сборной России.
В 9-м туре в воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с лидером турнира и действующим чемпионом «Краснодаром».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
