Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»

Алексей Шпилевский заявил, что состав «Пари НН» слабее, чем у «Динамо» Махачкала.

«Пари НН» уступил махачкалинцам со счетом 1:2 в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, играя в большинстве с 69-й минуты.

– Думаю все видели, что мы давали шанс молодым ребятам. Первый тайм был очень сильный. Если мы сравниваем игру, когда мы выиграли здесь 2:0, как «Махачкала » над нами издевалась, и как сегодня мы играли, то другая картина с нашей стороны. Во втором тайме, особенно после удаления, сами себя обыграли, как и во многих других матчах.

Столько ты вкладываешь энергии, столько вклада в игру… К сожалению, ребята неопытные. У «Махачкалы» выходит Агаларов , Миро , и при всем уважении, кто у нас на замены выходит? Но я очень горжусь ребятами. Сделали все, что было в их силах, план выполнен, но такие детские ошибки делать нельзя.

Пенальти – это индивидуальная ошибка, как и во многих других матчах. Так действовать нельзя. Очень обидно проигрывать такой матч.

– Не жалеете, что Боселли и Олусегун не вошли в заявку?

– Нет, у нас следующий матч через три дня, и нам нужна глубина состава. Мы должны все вместе в клубе задуматься об этом, – сказал главный тренер «Пари НН».