Футболистка «Барсы» Путельяс о том, что профессиональный спорт вредит здоровью: «Согласна на 100%. Это негативно влияет как психически, так и физически, но это твоя работа»
Алексия Путельяс высказалась о вреде профессионального спорта для здоровья.
– Говорят, что профессиональный спорт вреден для здоровья. Ты согласна? Какая часть тела у тебя болит больше всего, когда ты каждый день встаешь с кровати?
– Я согласна на все 100%. Это негативно влияет как психически, так и физически, но при этом есть и очень положительная сторона – играть на больших стадионах перед тысячами людей и в полной мере ощущать эмоции от этой профессии.
Но, конечно, ты больше занимаешься спортом не ради заботы о себе или для здоровья – это твоя работа. Мне повезло в этом плане, сейчас мне 31 год, и я благодарю Бога за то, что могу вставать без сильных болей после травмы колена, которую перенесла. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, – сказала полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bazaar
