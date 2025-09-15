Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года
Нури Шахин возглавил «Истанбул».
Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с Нури, который сменил в этой роли Чагдаша Атана.
На данный момент «Истанбул» занимает 15-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав 2 очка в 3 матчах.
Бывший хавбек «Реала» Шахин возглавлял дортмундскую «Боруссию» по ходу прошлого сезона, но был уволен в январе.
