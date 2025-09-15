Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года

Нури Шахин возглавил «Истанбул».

Клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с Нури, который сменил в этой роли Чагдаша Атана.

На данный момент «Истанбул » занимает 15-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав 2 очка в 3 матчах.

Бывший хавбек «Реала » Шахин возглавлял дортмундскую «Боруссию» по ходу прошлого сезона, но был уволен в январе.

Фото: ibfk.com.tr