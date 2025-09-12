  • Спортс
  Хавбек «Шаньдуна» Казаишвили сделал хет-трик в ворота «Шанхая» Слуцкого. Он лучший бомбардир Суперлиги Китая с 22 голами
Хавбек «Шаньдуна» Казаишвили сделал хет-трик в ворота «Шанхая» Слуцкого. Он лучший бомбардир Суперлиги Китая с 22 голами

Валери Казаишвили забил три мяча в ворота «Шанхай Шэньхуа».

Команды встречались в 24-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 18-й минуте Ван Хайцзянь вывел шанхайцев вперед, отличившись прямым ударом с углового, на 37-й минуте Валери Казаишвили сравнял счет. На 42-й У Си забил второй гол хозяев с пенальти, на 5-й добавленной минуте к первому тайму Казаишвили сделал дубль. На 64-й минуте у  «Шэньхуа» отличился Сюй Хаоян, на 85-й Казаишвили забил третий мяч гостей.

«Шанхай» Слуцкого одержал лишь одну победу в последних шести матчах Суперлиги Китая, 2:0 с «Циндао Хайню». Кроме этого команда три раза сыграла ничью и еще дважды уступила. «Шэньхуа» идет третьим в чемпионате с 50 очками, впереди «Порт» (51) и «Чэнду» (53).

32-летний Валери Казаишвили забил все три мяча своей команды в ворота «Шанхая» Слуцкого. У грузинского полузащитника 14 голов в последних семи матчах за «Шаньдун», он лучший бомбардир чемпионата Китая с 22 мячами.

Ранее Казаишвили выступал за «Витесс», «Легию», «Сан Хосе Эрткуэйкс» и «Ульсан», футболист играет в «Тайшане» с 2024 года.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского

