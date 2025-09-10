Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»

Диего Симеоне считает, что «Атлетико» должен выиграть Ла Лигу.

«Я знаю, что мы должны победить. Я знаю об этом последние четыре года. Если «Атлетико » хочет продолжать расти и совершенствоваться как клуб и как команда, он снова должен побеждать.

Мы побеждали в 1996, 2014 и 2021 году, и пора [опять]. Пора, мы должны выиграть. Я стараюсь не расслабляться и не думать, что третьего места мне достаточно, потому что это не так.

Доволен ли я третьим местом? Нет, меня это не радует, но для клуба третье место крайне важно, а я человек клуба», – сказал главный тренер «Атлетико» в интервью COPE.

В четырех из последних шести сезонов мадридцы финишировали третьими в Ла Лиге , уступая «Барселоне» и «Реалу ».

На данный момент команда Симоне занимает 17-е место в чемпионате, набрав 2 очка в 3 матчах.