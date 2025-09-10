Игорь Осинькин: «Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Уверен, его можно построить и развить»

Игорь Осинькин рассказал, почему согласился возглавить «Сочи».

После 7 туров южане замыкают таблицу Мир РПЛ .

«С одной стороны, у «Сочи » одно очко, команда в непростом турнирном и психологическом положении. С другой — на такие вещи нужно смотреть шире. Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками — часто получалось много лет посвящать себя одному клубу.

И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более у руководства есть возможности и желание развивать клуб. Опять же, мотивация — в проекте. Уверен, здесь его можно построить и развить.

Что касается интереса других клубов, то я читал об этом, но это был именно интерес. Поэтому ни о чем не жалею — сам, возможно, не активировал какие-то переговоры. Ждал предложения от клуба, где у меня будет возможность создать что-то интересное», — сказал Осинькин .