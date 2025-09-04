  • Спортс
Осинькин о назначении в «Сочи»: «Это вызов – понимаем все сложности и готовы решить проблему. Клуб попал в небольшую турбулентность, но это место в таблице не его»

Игорь Осинькин прокомментировал назначение в «Сочи».

«Это вызов. Я испытываю только положительные эмоции. Сейчас достаточно трудный период у команды. Мы это осознаем. Понимаем все сложности и готовы эту проблему решить, сделать все, чтобы мы вышли из такого положения. Очень четко представляем, что сложностей будет много.

Так получилось, что прям конкретно узнал, что есть интерес у клуба три дня назад. Ехал домой после матча «Локомотив» – «Крылья Советов», в этот момент поступил звонок, и он уже был прям конкретный. На следующий день я должен был вылетать в Сочи буквально со штабом. Мы быстро собрались, на телефоне уже решали оперативные задачи.

«Сочи», может, и попал в небольшую турбулентность, но это место в турнирной таблице не его. Мы все это понимаем. Вместе с клубом должны ставить совершенно другие задачи, но сперва нужно выбраться из положения, в которое попали», – сказал Осинькин в интервью пресс-службе «Сочи».

После 7 туров «Сочи» занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав одно очко. В первом матче под руководством Осинькина команда сыграет с «Крыльями Советов» – игра пройдет в Самаре 14 сентября.

