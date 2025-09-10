Данил Круговой: «У нас реально сильная сборная. Будем биться с лучшими, когда нас вернут, уверен»
Данил Круговой оценил уровень сборной России.
— Есть мнение, что по личностям нынешняя сборная России не слабее той, что обыграла Испанию на домашнем чемпионате мира. Согласен?
— Да. За эти семь лет в России появилось много хороших футболистов, кто-то уже в Европе поиграл. У нас реально сильная сборная. Уверен, мы будем биться с лучшими, когда нас вернут, — сказал защитник сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости