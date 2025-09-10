Данил Круговой: «У нас реально сильная сборная. Будем биться с лучшими, когда нас вернут, уверен»

Данил Круговой оценил уровень сборной России.

— Есть мнение, что по личностям нынешняя сборная России не слабее той, что обыграла Испанию на домашнем чемпионате мира. Согласен?

— Да. За эти семь лет в России появилось много хороших футболистов, кто-то уже в Европе поиграл. У нас реально сильная сборная. Уверен, мы будем биться с лучшими, когда нас вернут, — сказал защитник сборной России.