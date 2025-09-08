Защитник «Атлетика» Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Запрещенное вещество было в средстве от выпадения волос

Футболист «Атлетика» дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг.

Напомним, в июле Йерай Альварес был временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Защитник, поборовший рак яичек, заявил, что запрещенное вещество содержалось в средстве от выпадения волос.

Клуб из Бильбао сообщил, что УЕФА принял решение о дисквалификации Альвареса на 10 месяцев. В своем решении дисциплинарный орган признал, что испанец принял допинг ненамеренно, но подчеркнул, что игрок несет ответственность за свои действия и должен был убедиться в том, что препарат разрешен, прежде чем принимать его.

Будет считаться, что отстранение вступило в силу 2 июня, поскольку футболист добровольно согласился на него. Таким образом, Альварес сможет вернуться на поле 2 апреля. К тренировкам с командой он сможет приступить на 2 месяца раньше.

Скоро игрок даст пресс-конференцию, на которой объяснит ситуацию.