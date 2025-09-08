Гарсия о дубле де Брюйне Казахстану: «Бельгии повезло, что мы все еще можем восхищаться его талантом. Великолепный игрок, настоящий лидер и мотиватор»

Руди Гарсия оценил разгром сборной Казахстаном (6:0) в отборе ЧМ-2026.

«Нельзя сказать, что было легко — мы сделали этот матч легким благодаря своему настрою. Результаты на самом деле идеальные: ни одной дисквалификации, ни одной травмы, два матча без пропущенных голов.

Я бы хотел отметить игру де Брюйне (на счету хавбека дубль и ассист в этой игре – Спортс”). Нам повезло, что мы все еще видим его как в его клубе, так и в сборной, и можем восхищаться его талантом. Он великолепный игрок, настоящий лидер и прежде всего мотиватор. В Италии об этом говорят «fuoriclasse» — высший класс.

Что касается игры де Кетеларе , то он оправдал ожидания: техника, мощь и выносливость в единоборствах. Единственный недостаток — отсутствие забитых голов, но это не умаляет его игры. Именно поэтому я оставил его до конца: хотел придать ему уверенности. Неважно, кто забьет», — сказал тренер сборной Бельгии .