Юношеские сборные России и КНДР посадят деревья и сыграют два матча в Хабаровске

Юношеские сборные России и КНДР посадят деревья.

Команды проведут две товарищеские игры в Хабаровске – 5 и 8 сентября.

Между играми футболисты юношеских сборных России и КНДР примут участие в акции «Сохраним лес», в рамках которой посадят деревья.

«Мы рады, что нам удается совместно реализовывать новые форматы и активности в рамках проекта. Этот год не станет исключением. Наши футболисты по всей стране, безусловно, присоединятся непосредственно к высадкам деревьев.

Одним из таких знаковых для нас мероприятий станет участие юношеской сборной России по футболу в Хабаровском крае после игры с командой из КНДР. Планируем присоединиться к акции «Сохраним лес» 6 сентября», – сказал куратор экологических и международных проектов департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Никита Киевцев.