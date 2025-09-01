«Кристал Пэлас» продал Эдуара «Лансу» за 3,7 млн евро
Одсонн Эдуар вернулся в чемпионат Франции.
«Кристал Пэлас» продал форварда «Лансу». Контракт 27-летнего футболиста с клубом Лиги 1 рассчитан на три года. «Орлы» получили 3,7 млн евро.
В предыдущем сезоне Эдуар провел 6 матчей в АПЛ в составе «Кристал Пэлас» и «Лестера» и не забил ни одного мяча.
Подробно со статистикой воспитанника «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ланса»
