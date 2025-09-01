«Кристал Пэлас» продал Эдуара «Лансу» за 3,7 млн евро

Одсонн Эдуар вернулся в чемпионат Франции.

«Кристал Пэлас» продал форварда «Лансу ». Контракт 27-летнего футболиста с клубом Лиги 1 рассчитан на три года. «Орлы» получили 3,7 млн евро.

В предыдущем сезоне Эдуар провел 6 матчей в АПЛ в составе «Кристал Пэлас » и «Лестера» и не забил ни одного мяча.

Подробно со статистикой воспитанника «ПСЖ» можно ознакомиться здесь .

Фото: rclens.fr