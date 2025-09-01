Тимур Гурцкая: «Недоволен пресс-службой «Краснодара» за то, что дали Кордобе говорить после матча. Он перевозбужден, за такие слова его могут дисквалифицировать. Это провокация»

Тимур Гурцкая осудил решения пресс-службы «Краснодара».

– Кордоба наговорил очень много странных вещей. Это не первый раз, когда его выводят из себя. Задача защитников соперника – вывести его из себя.

– Кордоба выразил недовольство работой судей и желание покинуть «Краснодар».

– Надеюсь, его успокоят.

Я хочу высказать недовольство пресс-службой «Краснодара» за то, что они дали Кордобе говорить после матча. Он перевозбужденный игрок, и за такие слова его могут дисквалифицировать. Сейчас найдут, что в переводе с испанского какое-нибудь неподходящее слово. Это же конкретная провокация – брать интервью у игрока, который и так заведен, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.