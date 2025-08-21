Владеющая «Челси» и «Страсбуром» BlueCo купит Энсисо у «Брайтона». Хавбек рассматривается как игрок «синих», но будет выступать во Франции некоторое время (The Athletic)
Хулио Энсисо будет приобретен концерном, владеющим «Челси» и «Страсбуром».
Группа компаний BlueCo достигла соглашения о подписании полузащитника «Брайтона», сообщает The Athletic.
Энсисо провел вторую половину прошлого сезона в аренде в «Ипсвиче» и решил присоединиться к проекту BlueCo в качестве следующего шага.
21-летний игрок сборной Парагвая уже согласовал личные условия с консорциумом. BlueCo стал владельцем «Челси» летом 2022 года, а затем и «Страсбура» годом позже.
Ожидается, что Энсисо сначала проведет некоторое время во французском клубе, однако он рассматривается как долгосрочный игрок «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
