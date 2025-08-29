Божович о «Зените»: «Не считаю позором российского футбола, Кубок и Суперкубок УЕФА – это очень непросто. И вряд ли Дюков рассказывает арбитрам, как как надо судить петербуржцев»

Миодраг Божович высоко оценил достижения «Зенита» в еврокубках.

– Я не считаю «Зенит» позором российского футбола. Они выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а это очень непросто. Не знаю, почему люди так говорят.

«Бавария» в Германии столько раз была чемпионом или «Црвена Звезда» в Сербии, так что часто бывает, когда одна команда долго доминирует. «Краснодар » же стал чемпионом в прошлом сезоне, и никто им не запрещал.

– Говорят про админресурс «Зенита».

– Понятно, что в глубине души Дюков хочет, чтобы они выигрывали и были чемпионами, но вряд ли он рассказывает судьям, как надо судить «Зенит». Ему сейчас важнее развивать российский футбол и добиваться возвращения на международную арену. Любимая команда – это одно, а работа – совсем другое, – сказал экс-тренер «Локомотива».