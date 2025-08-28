Слот о жеребьевке ЛЧ для «Ливерпуля»: «Очень сложная и интересная. Вновь принимать «Реал» – это нечто особенное. Весь мир будет следить за этим матчем»

Арне Слот оценил результаты жеребьевки ЛЧ для «Ливерпуля».

В общем этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль » проведет домашние матчи с «Реалом », «Атлетико», ПСВ и «Карабахом». На выезде мерсисайдский клуб сыграет с «Интером », «Айнтрахтом», «Марселем» и «Галатасарем».

«Как и в прошлом сезоне, жеребьевка вышла очень сложной, но с новым форматом ЛЧ легких не бывает. Также очевидно, что жеребьевка получилась очень интересной, полной больших матчей как дома, так и на выезде.

Вновь принимать «Реал» на «Энфилде» – это нечто особенное. Матч прошлого сезона, конечно же, был запоминающимся – и я ожидаю того же в этот раз. Уверен, что за этим матчем будет следить весь мир.

Я всегда рад играть против команд из Нидерландов. То, что нам предстоит играть против команд уровня «Интера», «Атлетико», «Айнтрахта» и «Марселя», демонстрирует силу этого турнира.

Ни один из наших матчей в лиге не будет простым, это очевидно. Мы полны энтузиазма и готовы к предстоящим испытаниям», – сказал тренер «Ливерпуля».

